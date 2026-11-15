Olay, 14 Nisan'da Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Can'ın kullandığı 21 ES 141 plakalı otomobil, drift sırasında kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kalkan (17) ile A.Ç.Ü.'ye (11) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Can, yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Ekim'deki karar duruşmasında Can'a “çocuğa karşı olası kastla öldürme” suçundan 25 yıl, “çocuğa karşı olası kastla yaralama” suçundan 2 yıl 16 ay 25 gün olmak üzere toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SAVUNMASIYLA ÖRTÜŞMEDİ

Gerekçeli kararda, bilirkişi raporuna göre Can'ın asli kusurlu olduğu, Kalkan ile A.Ç.Ü.'nün ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Can'ın savunmasında, ağabeyinin arkadaşına ait otomobili habersiz aldığını, ehliyetinin bulunmadığını ve olay yerine yaklaşırken bir an gözlerinin karardığını söylediği aktarıldı. Önüne bir kız çocuğunun atladığını, ona çarpmamak için manevra yaptığını öne süren Can, drift atmadığını savunarak suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme, kamera görüntülerinin bu savunmayla örtüşmediğini belirterek kararında şu ifadelere yer verdi:

“Kamera inceleme tutanağında yola atlayan herhangi bir şahsın olmadığı ve sanığın olay yerinde süratli ve zikzaklı bir şekilde seyrettiği görülmüştür. Dolayısıyla sanığın beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır.”

Kararda, alkolün kandaki miktarının saatte 0,15 promil azaldığı yönündeki adli tıp kabulü esas alınarak Can'ın olay saatinde en az 1,03 promil alkollü olduğunun belirlendiği de ifade edildi.

“SONUCU GÖZE ALIP KABULLENMEK SURETİYLE”

Mahkeme, Can'ın gündüz vakti okul çevresinde, yayaların ve öğrencilerin bulunduğu işlek bir yerde araç kullandığına dikkat çekti. Ölümle sonuçlanabilecek bir olaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen bunu önlemek için herhangi bir davranışta bulunmadığı belirtilen kararda, “Sonucu göze alıp kabullenmek suretiyle başka bir deyişle ‘olursa olsun’ diyerek eylemini gerçekleştirmiştir” denildi.

Tanıkların da Can'ın süratli ve zikzak çizerek ilerlediğini anlattığı kaydedildi. Mahkeme, Can'ın olası kastla hareket ederek Kalkan'ın ölümüne, A.Ç.Ü.'nün yaralanmasına neden olduğunu sabit gördü.

OTOMOBİL TCK KAPSAMINDA SİLAH SAYILDI

Mahkeme, olayda kullanılan otomobili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6/1-f maddesi kapsamında “silah” olarak değerlendirdi. Gerekçeli kararda, sanığın eylemini bedensel veya ruhsal açıdan kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı, silah sayılan otomobille gerçekleştirdiği belirtildi.

Karara karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi.