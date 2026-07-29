Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, fotoğraf sanatçısı Rıfat Yüzüak'ın gerçekleştirdiği çekim için kamera karşısına geçti. Zarafeti, enerjisi ve doğal görünümüyle dikkat çeken 77 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçileri Pekkan kardeşler için "Yıllar onlara uğramıyor" yorumları yaptı.

ÖZEL MAKYAJ VİDEOSUNDA YER ALDI

Sosyal medya paylaşımları ve YouTube videolarıyla adından söz ettiren Semiramis Pekkan, bu kez fotoğraf sanatçısı Rıfat Yüzüak imzalı özel çekimle gündeme geldi.

Makyaj hazırlık sürecini de takipçileriyle paylaşan Pekkan, sade makyajı ve şık kombiniyle kamera karşısına geçti. Çekimlerdeki dinamik görünümü sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı ünlü sanatçının en az 20 yaş daha genç gösterdiğini dile getirdi.

'HİÇ YAŞLANMIYOR' YORUMLARI HAVALARDA UÇUŞTU

Paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları, "Hiç yaşlanmıyor", "Zamana meydan okuyor", "77 yaşında olduğuna inanmak zor" ve "Zarafet hiç değişmiyor" yorumlarıyla Semiramis Pekkan'a övgüler yağdırdı.

''HER YAŞTA AYRI GÜZELLER''

Öte yandan ablası Ajda Pekkan da yıllardır fit görünümü, sahne enerjisi ve tarzıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Yaptırdığı estetik operasyonları zaman zaman açık yüreklilikle anlatan Süperstar, disiplinli yaşam tarzı ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor. Son konserinde tercih ettiği iddialı sahne kostümü de hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYA GENÇLİK SIRRINI KONUŞUYOR

Biri 80, diğeri 77 yaşında olan Pekkan kardeşler, sosyal medyada sık sık genç görünümleriyle gündeme geliyor. Takipçileri ise iki kardeş için ortak görüşte buluşuyor: "Bu kardeşler gerçekten yaşlanmıyor."