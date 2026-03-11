Güney Avustralya'nın iç kesimlerinde, dünyanın en zorlu iklim koşullarından birine sahip olan Coober Pedy kasabası, geleneksel yerleşim birimlerinden farklı olarak yerin altında sürdürülen yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki ekstrem hava sıcaklıkları ve zengin opal maden yatakları, kasaba sakinlerini "dugout" adı verilen yeraltı konutlarında yaşamaya sevk ediyor.

EVLERİNİ KUMTAŞI TEPELERİNİ OYARAK İNŞA EDİYORLAR

Yaz aylarında hava sıcaklığının sık sık 45-50°C seviyelerine ulaştığı bölgede, yerüstünde yaşam sürmek yüksek enerji maliyeti ve sağlık riskleri barındırıyor. Coober Pedy sakinleri, bu sorunu aşmak için evlerini kumtaşı tepelerin içine oyarak inşa ediyor. Yerin yaklaşık 5 ila 20 metre derinliğinde bulunan bu yapılar, dışarıdaki aşırı sıcağa rağmen yıl boyunca sabit 23-25°C sıcaklık sunarak doğal bir iklimlendirme sağlıyor.

İNŞAAT MALİYETLERİNİ BULDUKLARI TAŞLA FİNANSE EDİYORLAR

Dünya genelindeki opal rezervinin yaklaşık %95'ine ev sahipliği yapan kasaba, ekonomik varlığını tamamen bu değerli taşa borçlu. Şehrin yer altındaki genişleme süreci, maden arama faaliyetleriyle eş zamanlı olarak ilerliyor. Birçok konut sakini, evlerine ek oda veya bölme inşa ederken rastladıkları opal damarları sayesinde inşaat maliyetlerini finanse edebiliyor.

KAMU VE SOSYAL ALANLAR DA YERİN ALTINDA

Coober Pedy’de yalnızca konutlar değil, kamu hizmet binaları ve sosyal alanlar da yerin altında bulunuyor. Kasaba bünyesinde kaya oyma yöntemiyle inşa edilmiş yeraltı kiliseleri, yeraltı otelleri, restoranlar ve alışveriş merkezleri, dünyanın tek "çimsiz" ve gece oynanan golf sahası yer alıyor.

TABELALAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yeraltı yerleşimi beraberinde kendine has güvenlik önlemlerini de getiriyor. Bölgede çok sayıda eski maden kuyusu bulunması nedeniyle, yüzeyde yürüyen yayalar için uyarı tabelaları hayati önem taşıyor. Konutların havalandırma ihtiyacı ise yer yüzeyine kadar uzanan dikey borular aracılığıyla pasif hava akışı sağlanarak karşılanıyor.

Günümüzde turistik bir merkez haline de gelen Coober Pedy, modern mühendislik ve geleneksel madencilik tekniklerinin birleşimiyle, ekstrem iklim şartlarında sürdürülebilir yaşamın en somut örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.