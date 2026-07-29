Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla artan yapay zeka ve bulut bilişim veri merkezleri, çevrede yaşayanlarla şirketleri karşı karşıya getiriyor. Bölge sakinleri, 24 saat çalışan soğutma ve enerji sistemlerinin oluşturduğu sürekli gürültünün yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek peş peşe dava açıyor.

TESİSE DAVA AÇILDI

Michigan eyaletinin Dowagiac kasabasında yaşayan mülk sahipleri, daha önce kripto para madenciliği yapılan, ardından yapay zeka ve robotik bilişim merkezine dönüştürülen tesisin yaklaşık iki yıldır gece gündüz kesintisiz yüksek frekanslı uğultu çıkardığını öne sürdü. Davacılar, gürültünün uyku düzenini bozduğunu ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini savundu.

100 milyon dolarlık yatırım planı bulunan şirket ise gürültüyü azaltmak için çevredeki arazileri satın aldığını, gerekirse etkilenen mülkleri de satın alabileceğini açıkladı. Dowagiac Belediyesi de gündüz 65, gece 55 desibel sınırı getiren yeni bir gürültü yönetmeliği kabul ederek şirkete para cezası uyguladı. Şirket ise ölçüm yöntemlerine itiraz etti.

TOPLU DAVA TALEBİNDE BULUNDULAR

Benzer bir dava Wisconsin eyaletindeki Microsoft Fairwater Veri Merkezi hakkında da açıldı. Mount Pleasant ve Sturtevant bölgelerinde yaşayanlar, jeneratör ve soğutma sistemlerinden kaynaklanan düşük frekanslı gürültünün kilometrelerce uzağa yayıldığını öne sürerek toplu dava talebinde bulundu.

Microsoft ise mühendislik ekipleri ve akustik uzmanlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda ilk tespit edilen uğultu sorununun giderildiğini açıkladı. Ancak davacılar, gürültünün devam ettiğini savunuyor.

ABD'de yapay zeka yatırımlarıyla birlikte veri merkezi sayısı artarken, yerel halk sadece gürültüden değil; yüksek su tüketimi, elektrik altyapısına binen yük ve ışık kirliliği gibi çevresel etkilerden de endişe duyuyor.