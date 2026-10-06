ABD’nin Arkansas eyaletine bağlı Murfreesboro kasabası yakınlarında bulunan Crater of Diamonds State Park (Elmas Krateri Eyalet Parkı), dünyada halka açık tek elmas arama sahası olma özelliğini koruyor. Bölgeyi ziyaret eden amatör arayıcılar, topraktan çıkardıkları tüm değerli taşların yasal sahibi oluyor.

TÜM ZİYARETÇİLERE AÇIK TUTULUYOR

Jeolojik araştırmalara göre alan, yaklaşık 100 milyon yıl önce meydana gelen şiddetli bir volkanik patlamanın kalıntısı niteliğinde. Yerin derinliklerinden yüzeye fırlayan magma; beraberinde elmas, ametist, garnet (lal taşı) ve jasper gibi çeşitli değerli taşları da yeryüzüne taşıdı.

Maden şirketlerinin işletimine kapatılan saha, 1972 yılından bu yana eyalet parkı statüsüyle tüm ziyaretçilere açık tutuluyor.

GÜNDE ORTALAMA 2 ELMAS BULUNUYOR

Park yönetimi verilerine göre, sahada günde ortalama bir ila iki elmas gün yüzüne çıkarılıyor.

Son dönemde 31 yaşındaki Micherre Fox adlı ziyaretçinin çıplak elle yaptığı aramada bulduğu 2,3 karatlık elmas, bölgedeki potansiyelin sürdüğünü gösteren örnekler arasında gösteriliyor.

TAŞLARIN BOYUTU NEDEN KÜÇÜK?

Arkansas Jeoloji Araştırmaları Kurumunun 2008 tarihli raporuna göre, parktan çıkarılan taşların ortalama ağırlığı 0,25 karat civarında seyrediyor. Uzmanlar, patlama döneminde mantodaki karbon oranının sınırlı olması ve magma yükselişi sırasındaki kimyasal erozyon nedeniyle taşların küçülerek yuvarlak formlar aldığını belirtti.

Kamuya açık yapısıyla dikkat çeken park, doğal kaynakların bireysel erişime sunulduğu nadir jeolojik alanlardan biri olarak faaliyetine devam ediyor.