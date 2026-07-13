Dünya genelinde metropollerdeki gayrimenkul ve genel yaşam maliyetlerinin artışı, birçok ailenin daha küçük ve ekonomik açıdan sürdürülebilir yerleşim alanlarını tercih etmesine neden olmaktadır.

ABD'nin iç kesimlerinde yer alan Nebraska eyaletine bağlı Curtis şehri, bu eğilimi avantaja çevirmek ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla yeni bir strateji uygulamaya koymuştur.

CURTİS ŞEHRİ ÜCRETSİZ ARSA PROGRAMINI DEVREYE ALDI

Medicine Valley Ekonomik Kalkınma Kurulu tarafından koordine edilen proje kapsamında, bölgede kalıcı olarak ikamet etmek ve tek ailelik müstakil konut inşa etmek isteyen kişilere ücretsiz arsa tahsis edilmektedir.

Program ile yerel nüfus azalışının önüne geçilmesi, iş gücü arzının artırılması ve ekonomik hareketliliğin sürekli kılınması hedeflenmektedir. Katılımcıların araziyi bedelsiz olarak devralabilmeleri için ilgili kalkınma kurulu tarafından belirlenen inşaat ve imar şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

Teşvik Programının Temel Unsurları:

Konut Arsası: Altyapı hazırlıkları tamamlanmış, hemen inşaata başlanabilecek durumda olan boş parseller.

Mali Destek: Yapım aşamasındaki ilk maliyetlerin karşılanmasına yardımcı olacak nakit teşvikleri.

Aile Odaklı Yaklaşım: Çocuklu ailelerin bölgeye entegrasyonunu kolaylaştıracak özel kolaylıklar.

Müstakil Yapılaşma: Alanların yalnızca bireysel konut projeleri için tahsis edilmesi.

Kırsal Yerleşim: Büyük şehir merkezlerinin yoğunluğundan uzak, sakin bir sosyal çevre.

Bölgeye taşınacak yerli veya yabancı aileler için en önemli avantajı, arsa maliyetinin sıfıra indirilmesiyle birlikte toplam konut edinme harcamalarının düşmesi oluşturmaktadır.

Kırsal alanlardaki genel yaşam giderlerinin düşüklüğü, aile bütçelerine uzun vadeli katkı sağlamaktadır. Curtis belediye yönetimi, uzun süredir şehirde yaşayan yerel halk ile yeni taşınan sakinlerin sosyal entegrasyonunu hızlandırmak için çeşitli destek mekanizmaları yürütmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER

Program kapsamında sağlanan olanaklardan yararlanabilmek için belirli uygunluk kriterlerinin karşılanması zorunludur. Yerel yönetimin öncelikli hedef kitlesini; düzenli bir işe ve gelire sahip aileler, uzaktan çalışan (remote) profesyoneller ve okul çağında çocuğu bulunan çiftler oluşturmaktadır.

Adayların bedelsiz arsa üzerinde müstakil ev inşa etme niyetlerinin yanı sıra, projenin mali yükümlülüklerini karşılayabilecek finansal istikrara sahip olduklarını belgelemeleri istenmektedir. Bu uygulama, yerel yatırımların kalıcı olmasını ve belediye ekonomisine uzun vadeli katkı sunmasını güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Belirlenen Başvuru Koşulları:

-İnşaat projesinin finanse edilebileceğini gösteren resmi gelir veya birikim belgesi.

-Şehir sınırları içerisinde kalıcı olarak ikamet edileceğine dair resmi taahhütname.

-Hazırlanan konut projesinin yerel imar ve şehircilik müdürlükleri tarafından onaylanması.

EĞİTİM VE ALTYAPI DESTEĞİ

Curtis şehrinin kamu altyapısı ve eğitim imkanları, yeni taşınacak ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yapılandırılmıştır. Şehirde faaliyet gösteren Medicine Valley Devlet Okulları, okul öncesi dönemden lise mezuniyetine kadar ücretsiz eğitim hizmeti sunmaktadır. Ekonomik kalkınma ajansı ile yerel kurumların koordinasyonu sayesinde, şehre yeni katılan profesyonellerin istihdam ve sosyal güvence süreçleri de yakından takip edilmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Program ile ilgilenen kişilerin, resmi başvuru dokümanlarını temin etmek üzere doğrudan Medicine Valley Ekonomik Kalkınma Kurulu ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

İlgili formların eksiksiz ve doğru beyanlarla doldurulması, resmi değerlendirme sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Teslim edilen belgelerin ardından yerel konsey, aile profillerini ve sunulan projeleri titizlikle inceleyerek onay sürecini tamamlamaktadır.