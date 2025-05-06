İSTANBUL’DA özellikle Avrupa yakasında yaşayan vatandaşların neredeyse ‘elinin altında olan’ Atatürk Havalimanı, yeni yapılan İstanbul Havalimanı’nda elde edilecek rant uğruna kapatılmıştı. İstanbul’un incisi konumundaki havalimanı, 7 Nisan 2019 tarihinde sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022’den itibaren ise kargo uçuşlarına kapatıldı.

MİLYON DOLARLAR UÇUŞTU

17 Mayıs 2022 tarihinde Atatürk Havalimanı’nın yıkımına başlanırken, Millet Bahçesi yapılacak diye dozerler ve kepçeler, pistleri mahvetti. Binlerce uçağın inip kalktığı alanlar adeta tarumar edildi. TOKİ’nin yaptığı ihalelerin büyük bölümünde, Kamu İhale Kanunu’nun 21-B maddesinin uygulandığı ortaya çıktı.

Skandalı CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye açıkladı. Yasaya göre bu maddenin, doğal afet, salgın hastalık, can ve mal kaybı tehlikesi gibi beklenmedik ani durumlarda veya can ve mal güvenliğinin sağlanması için acil hallerde kullanılması gerekiyor.

Ancak TOKİ, uçak pistlerinin kırılıp milli servetin yok edildiği Atatürk Havalimanı’ndaki Millet Bahçesi projesini bile bu maddeye sokarak 146 milyon dolarlık ihaleyi 21-B maddesinden yaptı. İhaleyi Yapı-Yapı Firması alırken aynı maddenin işletildiği Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yeni Hastane Binası İnşaatı ihalesi de 117 milyon dolara Rönesans İnşaat’ın oldu.

22.5 milyar lira zarar

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Atatürk Havalimanı’nın yok edilmesinin maliyetini açıklamıştı:

“Kırılan pistlerin maliyeti ve yapılan ihalelerden alınan verilerin güncel değerleri ve daha pek çok işlem sonucu kamu zararı yaklaşık 22.5 milyar TL’yi buldu.Bu dev bütçe kentsel dönüşümde kullanılsaydı, İstanbul’da yaklaşık 30 bin bağımsız birim ücretsiz şekilde dönüştürülebilirdi.”