Başakşehir’de trafikte yaşanan tartışmanın ardından diğer sürücüleri ısrarla takip eden ve araçlarından inerek kavgaya karışan şahıslar, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanal Devriye ekipleri, dijital platformlarda ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından derhal inceleme başlattı.

SANAL DEVRİYE KİMLİKLERİNİ TEK TEK TESPİT ETTİ

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, trafikte tehlikeli ve uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerinin S.A. ve E.Ç. olduğu belirlendi. Araçlarda yolcu konumunda bulunan kişilerin ise B.T., U.D. ve B.D. olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 5 şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

720 BİN LİRA CEZA VE ARAÇLARA MEN KARARI

Trafik güvenliğini hiçe sayan şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu’nun "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal etmekten işlem yapıldı. Yapılan cezai işlemler kapsamında 5 şüpheliye toplamda 720 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücüler S.A. ve E.Ç.’nin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.