ABD'de Asya ürünlerini satmasıyla tanınan HMart süpermarket zincirinde bu özel kavunun tanesi 130 dolara (yaklaşık 5.200 TL) satışa sunuldu. Üstelik bu fiyat, indirimli... Normalde 160 dolara (yaklaşık 6.200 TL) satılıyor.

NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Bu kavunlar aslında "Shizuoka Crown Melon" olarak biliniyor. Japonya'nın Shizuoka bölgesinde yetiştirilen bu "mis kavunu", meyve dünyasında "kraliyet sınıfı" olarak anılıyor.

Her biri şık, siyah kutularda altın varaklı yazıyla sunuluyor ve markette özel cam vitrinlerde saklanıyor. İri, soluk yeşil renkteki kavunlar, ortalama 1.5 kg ağırlığında.

TEK AĞAÇTA TEK KAVUN

Bu kavunların fiyatını belirleyen en önemli unsur, "tek ağaçta tek meyve" yetiştirilmesi.

Her bir Crown Melon, tüm ağacın besinlerini yalnızca kendisine alıyor. Üstelik üretim süreci boyunca nem, sıcaklık ve sulama milimetrik olarak kontrol ediliyor.

Hasattan sonra satışa sunulmadan önce her kavun tat, şeker oranı, görünüm ve olgunluk testlerinden geçiyor. Ancak bu standartlara uygunsa "crown" damgası alabiliyor.

SADECE LEZZET DEĞİL SAĞLIK DA SUNUYOR

Vitamin A ve C ile potasyum açısından zengin olan bu lüks meyve, hasattan sonra oda sıcaklığında bekletiliyor. Yenmeden önce 2-3 saat buzdolabında dinlendirilmesi öneriliyor. Tadımı ise neredeyse efsane, müdavimleri "Ağzınızda eriyip gidiyor" diye anlatıyor...

HMart'ta Crown Melon'lara göz atan Dr. Loulia Gourari, "Bu fiyata meyve satın almak cesur bir tercih" diyerek ekliyor: "Her şeyi olan birine verilebilecek en özel hediyelerden biri."