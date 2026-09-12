İptal edilen başkanlık seçiminin yenilendiği Osmaniye İl Genel Meclisinde sürpriz bir sonuç çıktı. Seçim öncesinde AK Parti’den istifa edip bağımsız aday olan Ahmet Cavit, muhalefet ve iktidar kanadından üyelerin desteğini alarak Meclis Başkanı seçildi. HEM MUHALEFETİN HEM MHP'NİN OYLARINI ALDI Yapılan oylamada bağımsız aday Ahmet Cavit; YENİ Parti’li 8 üyenin yanı sıra AK Parti ve MHP’den ikişer üyenin oyunu alarak meclis başkanlığı koltuğuna oturdu. Yenilenen seçimde AKP'den istifa ederek bağımsız aday olan Ahmet Cavit 13 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Mehmetali Gizlice ise 10 oyda kaldı; 2 oy da geçersiz sayıldı. 'AKP'DEN İSTİFA EDİP BAĞIMSIZ ADAY OLDU' Gazetemizin yazarı İsmail Saymaz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Dün Osmaniye İl Genel Meclisi’nde tersine bir siyasi rüzgar esti. İptal edilen başkanlık seçimi yinelenirken, AK Partili üye Ahmet Cavit, partisinden istifa edip bağımsız aday oldu. Yeni Partili 8, AK Partili ve MHP’li ikişer üyenin desteğini alan bağımsız aday başkan seçildi."

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