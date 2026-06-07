Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişim yaşanmazken, yurdun birçok noktasında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BATI BÖLGELERİNDE ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Marmara Bölgesi genel olarak az bulutlu ve sakin bir gün geçirecek olsa da öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ani sağanak geçişleri görülebilir. Benzer şekilde Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde de hareketlilik yaşanacak ve özellikle Afyonkarahisar çevresinde yerel yağışlar etkisini gösterecek. İç Anadolu Bölgesi genelinde yağış beklentisi düşük kalırken, gökyüzünü gün boyunca parçalı ve yer yer yoğun bulutlar kaplayacak.

AKDENİZ'İN YÜKSEKLERİ VE KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİ SAĞANAK YAĞIŞLI

Akdeniz Bölgesi'nde kavurucu sıcakların ardından özellikle Toroslar mevkii ile Isparta çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların aniden bastırması bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde ise sahil şeridi parçalı bulutlu ve sakin bir gün geçirirken, iç kısımlar yağışa teslim olacak. Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de Bolu ve Kastamonu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

DOĞU BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş ve Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzey ilçelerinde yerel sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Bölgenin geri kalanında ise çok bulutlu bir hava gökyüzüne hakim olacak. Yurdun en sakin yeri ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi olacak; bölge genelinde gün boyu parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü ile rahat bir hava bekleniyor. Aniden bastırabilecek yerel sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması öneriliyor.