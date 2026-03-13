İstanbul trafiğindeki kavga bu kez araçtan inen genç bir kadın oldu. İddiaya göre kadın sürücü ile erkek sürücü trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından genç kadın, erkek sürücüye 'orta parmak işareti' yaptı.

Olay anını cep telefonuyla kaydeden erkek sürücü, "Önümdeki araç el hareketi yapıyor bana... Terbiyesiz!" dedi.

Kısa bir süre sonra aracından inen kadın sürücü, diğer sürücünün aracının camlarına vurup "Ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun? Kimi çekiyorsun sen gerizekalı?" ifadelerini kullandı.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

180 BİN LİRA CEZASI VAR

2026 yılı düzenlemelerine göre trafikte saldırı amacıyla başka aracı takip eden veya araçtan inerek kavga/kargaşa çıkaran sürücülere 180.000 lira idari para cezası, 60 gün ehliyete el koyma ve 30-60 gün arası araç men cezası uygulanıyor. Bu kural, trafikte şiddet olaylarını önlemek amacıyla sıkılaştırıldı.