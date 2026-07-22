Yeni sezonu merakla beklenen Uzak Şehir, izleyiciyi sürpriz bir başlangıçla karşılamaya hazırlanıyor. Dikkat çeken ayrıntı izleyicileri şaşırttı. Dizinin 3. sezon çekimlerinin 15-20 Ağustos tarihleri arasında Budapeşte'de başlayacağı öğrenilirken, sezonun ilk bölümünde yurt dışı sahnelerinin yer alacağı konuşuluyor.

İLK BÖLÜM YURT DIŞINDA ÇEKİLECEK

İki sezondur Mardin'de çekilen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir, 3. sezonunda farklı bir başlangıç yapacak.

Yeni sezon için alınan karara göre dizinin çekimlerinin 15-20 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacağı iddia edildi. İlk bölümde yurt dışında geçecek sahnelerin ekrana gelmesi bekleniyor.

ALYA'NIN VEDASI SONRASI CİHAN PEŞİNE DÜŞECEK

Uzak Şehir'in yeni sezonunda hikâyenin önemli bölümü yurt dışında geçecek. Alya'nın ayrılığının ardından Cihan'ın onu geri getirmek için yurt dışına gideceği öğrenildi.

Kulis bilgilerine göre, daha önce yurt dışı sahnelerinin İstanbul'daki platolarda çekilmesi planlanıyordu. Ancak Meryem karakterinin hikâyeye veda etmesinin ardından bu planda değişikliğe gidildi.

Henüz bu karar doğrulanmasa da izleyiciler sosyal medyada iddiaları okuyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Kanada'ya gideceği düşünülen Alya'nın hikayesinde farklılık yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. Budapeşte çekimlerinin ardından dizi ekibinin yeniden Mardin'e dönerek sezon çekimlerine burada devam etmesi planlanıyor. Yeni sezona farklı bir atmosferle başlamaya hazırlanan Uzak Şehir'in ilk bölümü şimdiden merak konusu oldu.