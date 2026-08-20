Oyuncu Taner Ölmez, çevre üzerine hazırladığı program çalışmaları kapsamında Anadolu’nun farklı noktalarını ziyaret etti. Konya, Beyşehir ve Aksaray’a giden Ölmez, bölgedeki gölleri ve tarlaları gezerken kamerasını doğanın içine çevirdi. Ayçiçek tarlasında verdiği pozlar ve çiftçilerle geçirdiği anlar sosyal medyada dikkat çekti.

ANADOLU’DA DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN

Taner Ölmez, program hazırlıkları kapsamında çıktığı yolculukta doğanın farklı güzelliklerini keşfetti. Beyşehir’de göllerin çevresini gezen oyuncu, Aksaray ve Konya’da da tarlaları ziyaret etti.

Renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ölmez, ayçiçekleri arasında verdiği pozlarla da takipçilerinin beğenisini topladı.

ÇİFTÇİLERLE KEKİK TOPLADI

Ölmez’in gezisi sırasında karşılaştığı çiftçilerle sohbet etmesi de dikkat çekti. Kekik toplayan çiftçilerle bir araya gelen oyuncu, onlarla birlikte poz vererek bu anları takipçileriyle paylaştı.

Doğayla iç içe geçen yolculuğundan kareler yayınlayan Ölmez’in paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

AKSARAY’DA TAKİPÇİSİYLE KARŞILAŞTI

Taner Ölmez’in yolculuğu sırasında Aksaray’da bir takipçisiyle karşılaşması da sosyal medyada paylaşılan anlar arasında yer aldı. Takipçisi, oyuncuyla karşılaşmasının ardından duyduğu memnuniyeti, “Aksaray’da sizinle denk gelmek bizim için çok güzel bir anıydı. Teşekkür ederiz muhabbetiniz için” sözleriyle dile getirdi.

Ölmez’in doğayla iç içe geçen gezisinden yaptığı paylaşımlar takipçilerinden beğeni topladı.