Kaliforniya'nın yaklaşık 6.400 kilometrelik açık kanal ağı, tarım arazilerine ve yerleşim bölgelerine su taşıyor. Araştırmacılar, bu kanalların tamamının güneş panelleriyle kapatılması durumunda yılda yaklaşık 13 gigavat elektrik üretilebileceğini ve 240 milyar litreye kadar su tasarrufu sağlanabileceğini belirtiyor. Bu miktarın iki milyondan fazla kişinin yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu ifade ediliyor.

İLK DENEMELERDEN OLUMLU SONUÇLAR GELDİ

Kaliforniya'da yürütülen Project Nexus adlı pilot çalışmada, sulama kanallarının üzerine kurulan güneş panellerinin etkileri test edildi. İlk sonuçlara göre panelle kapatılan bölümlerde buharlaşma yüzde 50 ila 70 oranında azalırken, yosun oluşumu da yaklaşık yüzde 85 düştü. Ayrıca suyun üzerindeki serin ortam sayesinde güneş panellerinin veriminde yüzde 2,5 ila 5 arasında artış gözlendi.

Araştırmacılar, panellerin tarım bölgelerine yakın alanlarda elektrik üretmesinin iletim kayıplarını da azaltabileceğini düşünüyor. Böylece hem enerji hem de su altyapısının aynı anda değerlendirilmesi hedefleniyor.

EN BÜYÜK ENGEL MALİYET

Projeye yönelik en büyük eleştiri ise maliyet. Kanalların üzerine panel yerleştirebilmek için geniş açıklıkları taşıyacak çelik yapıların kurulması gerekiyor. Uzmanlara göre bu destek sistemleri toplam maliyetin yaklaşık yüzde 40'ına kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle bazı kesimler, aynı panellerin daha düşük maliyetle çöl arazilerine kurulabileceğini savunuyor.

Buna karşılık projeyi destekleyenler, yalnızca elektrik üretiminin değil, su tasarrufunun da ekonomik değere sahip olduğunu vurguluyor. Kuraklıkla mücadele eden Kaliforniya'da her yıl milyarlarca litre suyun buharlaşmasını önlemenin uzun vadede projeyi daha cazip hale getirebileceği belirtiliyor. Projenin geleceği, pilot uygulamalardan elde edilecek sonuçlara ve maliyet-fayda hesaplarına bağlı olacak.