Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 50,31 arttı, aylık yüzde 18,82 arttı.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,31 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,46 artış gerçekleşti. Çiftçinin enflasyonunda rekor yükseliş yaşandı. Maliyetler arttıkça çiftçi ürettiğinden kazanamaz hale geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 202,59 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 47,92 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.