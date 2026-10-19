2027 yılı merkezi yönetim bütçesinde gelir vergisi stopajından beklenen gelir, şirket kazançlarından alınan kurumlar vergisi hedefinin iki katını aşıyor. Tamamına yakını çalışanların ücretlerinden kesilen vergilerden oluşan stopajda 5,2 trilyon lira, kurumlar vergisinde ise 2 trilyon 371,3 milyar lira gelir öngörülüyor.

TBMM'ye sunulan bütçede 2027 yılı brüt vergi geliri hedefi 22 trilyon 139,3 milyar lira. Bunun 2 trilyon 233,3 milyar liralık bölümünün ret ve iade edilmesiyle net vergi gelirinin 19 trilyon 906 milyar lira olması bekleniyor.

STOPAJDA BEKLENTİ AŞILDI

2026 bütçesinde gelir vergisi tevkifatından elde edilecek gelirin bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 3,3 trilyon lira olması öngörülmüştü. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise yüzde 45,6 artışla 3,9 trilyon liraya çıktı. 2027 hedefi, bu gerçekleşme tahmininin yüzde 34,3 üzerinde bulunuyor.

Gelir vergisi tevkifat gelirleri 2023'te yüzde 93,1, 2024'te yüzde 123, 2025'te yüzde 84,4 arttı. Aynı yıllardaki yıllık enflasyon sırasıyla yüzde 64,77, yüzde 44,38 ve yüzde 30,89 oldu.

2027'de toplam gelir vergisi gelirinin 5 trilyon 584,4 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Kurumlar vergisi gelirinde ise 2026 gerçekleşme tahminine göre yüzde 34,4 artış öngörülüyor.

AKARYAKITTA YÜZDE 171 ARTIŞ BEKLENTİSİ KOŞULLU

Özel tüketim vergisi gelirlerinin 2026'da başlangıçta öngörülen 2 trilyon 549,3 milyar liranın altında, 2 trilyon 140 milyar lira düzeyinde kalması bekleniyor. 2027 hedefi ise yüzde 55,8 artışla 3 trilyon 334,7 milyar lira.

Habere göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın ardından akaryakıt fiyatlarındaki artışı sınırlamak için mart ayında devreye alınan eşel mobil sistemi, ÖTV gelirlerinin beklentinin altında kalmasında etkili oldu. Uygulama nedeniyle vazgeçilecek vergi gelirinin KDV dahil yaklaşık 247 milyar liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

Uluslararası piyasalarda normalleşme sağlanması halinde, petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV gelirlerinin 2027'de yüzde 171 artarak 870,6 milyar liraya çıkması öngörülüyor. Bu oran, vergi oranına değil, elde edilmesi beklenen gelire ilişkin artış tahminini gösteriyor.

TAŞITLARDAN BEKLENEN VERGİ GELİRİ ARTIYOR

Motorlu taşıt alımından alınan ÖTV'de 2026 için başlangıçta 960 milyar lira gelir beklenirken, haberde bu tutarın 825,8 milyar lirada kaldığı belirtiliyor. 2027'de ise yüzde 39,4 artışla 1 trilyon 151,2 milyar lira gelir hedefleniyor.

Araç sahiplerinin her yıl ödediği motorlu taşıtlar vergisinde 2026 yıl sonu gerçekleşmesinin 131,8 milyar lira olması bekleniyor. 2027 bütçesinde bu kalem için yüzde 33,3 artışla 175,7 milyar lira öngörülüyor.

Alkollü içkilerden alınan ÖTV gelirinde yüzde 31,8, tütünden alınan ÖTV gelirinde ise yüzde 32,5 artış bekleniyor.

DAHİLDE KDV HEDEFİ 4,7 TRİLYON LİRA

Türkiye'de üretilen mal ve hizmetlerden alınan dahilde KDV gelirinin 2027'de yüzde 31,8 artışla 4 trilyon 746,1 milyar liraya ulaşması bekleniyor. İthalattan alınan KDV gelirinde ise yüzde 29,4 artışla 2 trilyon 893,9 milyar lira hedefleniyor.

Değerli konut vergisinde 2026 için haberde verilen gelir tutarı 555 milyon lira. 2027'de bu kalemden yüzde 40,6 artışla 780 milyon lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.