Yalan Dünya dizisindeki ‘Eylem’ ve ‘Vasfiye Teyze’ tiplemesiyle tanınan tiyatro ve dizi oyuncusu Nazlı Gonca Vuslateri manavdan aldığı kirazın fiyatını sosyal medya hesabında esprili bir video ile paylaşınca gündem oldu.

Ünlü oyuncu, kirazın yüksek fiyatına dikkat çekmek için mizahi bir üslupla yaptığı açıklamayla takipçilerini hem şaşırttı hem güldürdü.

“ÇEKİRDEĞİNİ BİLE ATAMAM, BUNA CENAZE LAZIM”

Vuslateri videoda elindeki kirazları göstererek:

“Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım.” sözleriyle fiyatlara tepki gösterdi.

Gonca Vuslateri’nin paylaşımı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlenip paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, artan meyve sebze fiyatlarına yönelik benzer yorumlarla videoyu tartışma konusu haline getirdi.