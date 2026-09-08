Kuraklık, seller, aşırı sıcaklar ve hava düzenindeki değişimler… El Niño yeniden güçleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) son değerlendirmesine göre, 2026 sonbaharı ve 2026/27 kışında tüm Dünya'da çok güçlü bir El Niño yaşanma ihtimali yüzde 90’ın üzerinde.

Dünya yeni bir güçlü El Niño dönemine hazırlanıyor. İklim uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2026'nın son çeyreğinde etkisini artırması beklenen hava olayının 2026/27 kışında oldukça güçlü hale gelme ihtimali bulunuyor.

ABD meteoroloji servisi NOAA, son raporunda Türkiye'nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre'de 2026/27 sonbahar ve kışında çok güçlü bir El Niño görülme olasılığının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu bildirdi.

El Niño nedir, Dünya'yı nasıl etkiliyor?

El Niño, tropikal Pasifik Okyanusu'nda genellikle 2 ila 7 yılda bir ortaya çıkan doğal bir iklim olayı. Normal koşullarda güçlü ticaret rüzgarları Pasifik'in yüzeyindeki sıcak suları batıya doğru taşırken, El Niño sırasında bu rüzgarlar zayıflıyor.

Bunun sonucunda Güney Amerika kıyılarındaki deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor ve atmosferik dolaşım değişiyor. Bu değişim, dünyanın farklı bölgelerinde yağış ve sıcaklık düzenlerini etkileyebiliyor.

Bazı bölgelerde şiddetli yağış ve seller, bazı bölgelerde ise kuraklık ve sıcak hava dalgaları görülebiliyor.

Uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Güçlü bir El Niño'nun ortaya çıkması, dünyanın her yerinde otomatik olarak aşırı hava olayları yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Avrupa'da hangi bölgeler daha fazla etkilenebilir?

Uzman değerlendirmelerine göre El Niño'nun etkileri Dünya'nın farklı bölgelerinde birbirinden oldukça farklı olabilir.

Beklenen değişimler arasında:

Afrika Boynuzu, Orta Asya'nın bazı bölgeleri ve Güney Avrupa'da daha fazla yağış

Batı Kuzey Amerika ve Güneydoğu Güney Amerika'da yağış artışı

Kuzey Avrupa, Hint Yarımadası ve Güney Amerika'nın kuzeybatısında daha kurak koşullar

Avustralya'nın güney ve doğusu ile Karayipler'in bazı bölgelerinde kuraklık riskinde artış yer alıyor.

2027'nin küresel sıcaklık açısından dikkat çekici yıllardan biri olabileceği değerlendiriliyor.

El Niño'nun etkileri yalnızca hava durumuyla da sınırlı kalmayabilir. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanabilecek kuraklık, aşırı yağış ve tarımsal kayıplar küresel gıda piyasalarını etkileyebilir. Bu durum Almanya'da da bazı temel ürünlerin fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinden dolaylı sonuçlar yaratabilir.