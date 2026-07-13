Almanya'da kamu alanlarında yapay zeka destekli akıllı güvenlik kameralarının kullanımı artarken, bireysel mahremiyeti korumayı amaçlayan yeni bir teknolojik moda akımı ortaya çıktı. Leipzig merkezli "Urban Privacy" adlı girişim, akıllı kameraların insanları izlemesini zorlaştıran ve dijital ayak izini minimuma indiren izleme önleyici kıyafet koleksiyonunu tanıttı.

Tasarımcılar Nicole Scheller ve Daniel Preub tarafından geliştirilen bu giysiler, kullanıcıyı fiziksel olarak gizlemek yerine, yapay zeka tabanlı güvenlik yazılımlarının algoritmalarını hedef alıyor.

ASİMETRİK KESİM VE YÜZ DESENLERİ ALGORİTMAYI BOZUYOR

Geliştirilen izleme önleyici ceketlerin üzerinde, akıllı kameralar tarafından "insan yüzü" olarak algılanan özel desenler yer alıyor. Bu desenler kameranın odak noktasını dağıtarak gerçek kimlik tespitini zorlaştırıyor.

Bunun yanı sıra kıyafetlerin asimetrik ve bol kesimli tasarımı, yapay zeka sistemlerinin kişinin vücut hatlarını analiz etmesini ve cinsiyet tahmini yapmasını engelliyor.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNİ ENGELLEYEN QR KODLAR

Koleksiyonun en çok dikkat çeken parçalarından biri olan QR kodlu fularlar, sokakta izinsiz fotoğraf çekilmeye çalışıldığında, çekimi yapan kişinin akıllı telefon ekranında doğrudan bir uyarı linki belirmesini sağlıyor.

Girişimin en çok talep gören ürünü ise akıllı telefonları hücresel ağlardan ve GPS uydularından tamamen kopararak cihazın konum takibini sıfırlayan özel korumalı telefon kılıfları oldu.

Tasarımcı Nicole Scheller konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Günümüzde dijital veriler kontrolsüz bir şekilde toplanıyor. Asıl sorun, kameraların elde ettiği bu verilerin nerede ve nasıl depolandığını bilmememiz. Bu konsept ile modayı sadece bir giyim tarzı olmaktan çıkarıp, kişisel verileri koruyan bir savunma mekanizmasına dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Bu teknolojik kıyafetlerin çıkış noktası, Almanya'da son dönemde yaşanan güvenlik ve mahremiyet tartışmalarına dayanıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın tren istasyonlarını biyometrik yüz tanıma sistemine sahip akıllı kameralarla donatma planı, sivil toplum kuruluşları ile emniyet güçlerini karşı karşıya getirdi.