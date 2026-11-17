- Kızılay eski Genel Başkanı’nın kızı Zehra Kınık 17 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu, sadece 3 ay yattı.

- MHP’li Kastamonu eski Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun kızı Nevra, 16 yaşındaki kızın ölümüne neden oldu, tutuklanmadı, ölen kusurlu sayıldı.

- AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya’nın kızı Ümran, bir çobanı ezerek öldürdü, ev hapsiyle serbest kaldı.

Trafik kazalarında ölüme neden olan Kızılay eski Genel Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, MHP’li eski Kastamonu Belediye Başkanı’nın kızı Nevra Vidinlioğlu ve AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya’nın kızı Ümran Kaya tutuksuz yargılandı. Üç olayda da bilirkişi raporlarında hayatını kaybedenler kusurlu bulundu.

CEZASI 3 AYA DÜŞTÜ

Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki bir gence çarparak ölümüne neden oldu. İlk aşamada serbest bırakılan Kınık, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak tutuklanmadı. Yeniden yargılama ve Yargıtay sürecinde taksir ve infaz indirimi uygulanarak cezası 3 aya düşürüldü. Kınık, açık cezaevine girip çıktı. MHP’li eski Kastamonu Belediye Başkanı’nın kızı Nevra Vidinlioğlu, 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Pehlivanlı’ya çarparak ölümüne neden oldu. Emniyetten serbest bırakılan Vidinlioğlu, bilirkişi raporunda kusursuz bulundu.

ÖLENLER SUÇLANDI

Yağmur ise yüzde 100 kusurlu gösterildi. Devam eden davanın duruşmalarına katılmayan Vidinlioğlu için ailenin avukatı, “Ölüme sebep oldu ama babasının kanatlarının altında” dedi. AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya’nın kızı Ümran Kaya ise haziranda Van’ın Gürpınar ilçesinde baba oğul iki çobana çarptı. Musa Tunç hayatını kaybederken oğlu yaralandı. Ümran Kaya, ev hapsiyle serbest bırakıldı. AKP’li yöneticiler ve belediye başkanları da kaza sonrası Kaya ailesine destek mesajları yayımladı.

Zehra Kınık

Eski Kızılay Başkanı Ekrem Kınık’ın kızı, Mayıs 2025’te yargılanmaya başlandı. Şikayetlerin geri çekilmesi ve suç vasfının değiştiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay ceza aldı. İstinafa yapılan başvurular reddedilince cezası kesinleşti. Sadece 3 ay hapis yattı.

Kerem Kınık

Nevra Vidinlioğlu

MHP’li Galip Vidinlioğlu’nun kızı, 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı’na yolun karşısına geçerken çarptı, ölümüne neden oldu. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla 2 yıl 6 ay cesa istendi. Bilirkişi raporları Yağmur’u kusurlu buldu.

Galip Vidinlioğlu

Ümran Kaya

AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya’nın kızı. Kullandığı otomobille çobanlık yapan Musa Tunç ve oğlu Yusuf Tunç’a çarptı. Musa Tunç hayatını kaybetti. Sadece ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir gün bile hapis yatmadı.

Zeydin Kaya

Yabancı devlet başkanının oğluna da ceza yok

30 Kasım 2023’de Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Mahmud Aksaray’da aracı ile motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne yol açtı. Olay sonrası serbest bırakılan Mahmud, ülkesine gitti. Gıyabında yargılandı ve 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Hapis cezası 27 bin lira 200 lira paraya çevrildi.