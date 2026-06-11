Mahkeme kararıyla CHP’ye dönen Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç etmek istediği 9 milletvekilinden biri olan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu meclis kürsüsünde konuştu.

'MUTLAK SULTANLIĞI GETİRMEK İÇİN'

Kayıoğlu, “Cumhuriyeti o kadar güçlü bir şekilde kurmuş ki kurucu kadrolar, hâlâ yıkamadınız. Şimdi yıkmaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz; Cumhuriyeti yıkmak için önünde engel gördüğünüz Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Cumhuriyeti savunan, demokrasiyi savunan kadroları yalnız bırakmak için hukuksuzca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yargısıyla devre dışı bırakmak için mutlak butlanı getiriyorsunuz, mutlak sultanlığı getirmek için” dedi.

‘BAŞIMIZI VERECEĞİZ AMA BAŞ EĞMEYECEĞİZ’

Kayışıoğlu ayrıca, “Sayın genel başkanımızı aynen 2016’da yaptığınız gibi devre dışı bırakarak bir anayasa getirmeye çalışıyorsunuz. Eş başkanlarınızla birlikte, her seçimde size gizli, açık destek olan Kılıçdaroğlu’yla birlikte, Bahçeli’yle birlikte, İmralı’yla birlikte bu anayasaya getirip monarşiyle, egemenliği milletten almaya çalışıyorsunuz. Biz Atatürk’ün partisi olarak başımızı vereceğiz ama başımızı eğmeyeceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Çünkü biliyoruz ki egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” ifadelerini kullandı.