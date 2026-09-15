Asturias yönetiminin hazırladığı destek, özellikle açık arazilerde yetiştirilen sığır, at, koyun ve keçilerin yabani hayvan saldırılarından korunmasını amaçlıyor. Henüz düzenleme aşamasındaki program kapsamında köpeklerin bakım masraflarının bir bölümünün kamu desteğiyle karşılanması planlanıyor.

HER KÖPEK İÇİN 720 EURO VERİLECEK

Hazırlanan plana göre uygun şartları taşıyan her koruma köpeği için işletmelere yılda 720 euro destek sağlanacak. Bir işletme en fazla 15 köpek için ödeme alabilecek. Böylece bütün şartları sağlayan bir hayvancılık işletmesinin alabileceği destek yılda 10 bin 800 euroya ulaşacak.

Paranın yalnızca köpek satın almak için verilmesi öngörülmüyor. Destek; köpeklerin beslenmesi, veteriner hizmetleri, kimliklendirilmesi ve genel bakım giderlerinin karşılanmasına katkı sağlayacak. İşletmede doğan veya yetiştirilen köpekler de gerekli şartları taşımaları ve sürüleri gerçekten korumak amacıyla kullanılmaları halinde kapsamda değerlendirilebilecek.

Programdan Asturias'ta faaliyet gösteren aktif hayvancılık işletmelerinin yararlanması planlanıyor. Destek kapsamına İspanyol mastifi ile İspanya'da tanınan pastor del osu grubundaki köpeklerin alınması öngörülüyor. İspanyol mastiflerinin ayrıca resmi soy kütüğüne kayıtlı olması gerekecek.

AMAÇ SÜRÜLERİ SALDIRILARDAN KORUMAK

Bölgedeki geniş arazilerde yapılan hayvancılık, yabani hayvan saldırıları nedeniyle önemli bir sorunla karşı karşıya. Asturias'ta en az 50 kurt sürüsünün bulunduğu resmi kayıtlara yansırken, yönetim özellikle kırsal alanlarda hayvancılığın sürdürülebilmesi için koruyucu önlemlerin artırılmasını hedefliyor.

Koruma köpeklerinin sürülerin yanında bulunmasıyla saldırı gerçekleşmeden önce caydırıcılık sağlanması amaçlanıyor. Böylece yeni destek yalnızca köpeklerin bakım maliyetlerini azaltmaya değil, çiftlik hayvanlarının kaybını önlemeye yönelik bir tedbir olarak da görülüyor.

Plan çiftçi örgütlerinin de gündemine girdi. Bölgedeki bir hayvancılık örgütü, köpek başına belirlenen 720 euroluk yıllık tutarın kendi hesapladıkları ortalama 750 euroluk bakım maliyetine yakın olduğunu belirtirken, işletme başına 15 köpek sınırının bazı durumlarda fazla olabileceğini savundu.

Yeni destek sistemi henüz doğrudan herkese ödeme yapılan kesinleşmiş bir uygulama değil. Asturias yönetimi, yardım programının kurallarını belirleyecek düzenleme için süreci başlatmış durumda; şartların tamamlanmasının ardından desteklerin uygulanması bekleniyor.