Yap işlet devret modeli ile yapımı gerçekleşen ve 18 Mart 2022 yılında hizmete açılan Çanakkale Köprüsü’nde işletmeci firmaya garanti edilen geçiş rakamlarına ulaşılamayınca Hazine’den şirketin kasasına 20 milyar 589 milyon TL aktarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu projeler için kurduğu “Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak” sözlerini hatırlatan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Tutturulamayan araç geçiş garantisi nedeniyle milyarlarca lira firmalara akıyor, güncel kurla hesaplayınca üç yılda giden para 33 milyar TL’yi aşıyor. Artık şu döviz üzerinden yapılan sözleşmelerden vazgeçin” dedi. Yıllık 16 milyon 425 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü’nden garantinin 5’te 1’i kadar bile araç geçmediğini söyleyen Sarıgül, “Bu yüzden işletmeci firmaya milletin cebinden bugüne kadar 20 milyar 589 milyon TL ödendi” dedi.

Geçiş ücreti de katlandı

Sarıgül, “Köprü geçiş ücreti Euro kuruna bağlı olarak değişti. Güncel kurla ödenen bu rakam 3 yıl için 33 milyar TL’yi aştı. Garanti ödemeleri her yıl katlanmaya devam ediyor. Açılış tarihi 18 Mart 2022 olan Çanakkale Köprüsü için 2022 Mart ile 2023 Mart döneminde Hazine’nin şirkete ödediği tutar 4 milyar 487 milyon TL, 2023- 2024 döneminde 6 milyar 66 milyon TL ve 2024-2025 döneminde 10 milyar 36 milyon TL’ye çıktı. 2022 yılında köprü açılışında Euro kuru 15. 5 TL iken bugün Euro 39 TL’yi aşıyor” diye konuştu. Köprü açıldığında 200 TL olan geçiş ücretinin 2024’te 585 TL’ye çıktığını da hatırlatan Sarıgül, “Buna rağmen geçen her araç için Hazine işletmeci firmaya fark ödemesi yaptı. İşletmeci firmaya günlük 45 bin araç garantisi verildi. 2024’te bunun sadece 5’te 1’ini karşıladı ve günlük sadece 8 bin araç geçti” dedi.

3 yılda maliyetin yarısını çıkardı

Köprüye 3 yıl için 49 milyon 275 bin araç geçişi garanti edilirken geçen araç sayısının 9 milyonu bile bulamadığını aktaran Mustafa Sarıgül, “Geçmeyen 40 milyon aracın bedeli 85 milyon vatandaşın sırtına yüklendi. Otoyol hariç sadece Çanakkale Köprüsü’nün yapım maliyeti 1 milyar 750 milyon Euro. Üç yılda maliyetinin yarısı garanti bedeli olarak firmaya ödendi ve firma köprüyü 2034 yılına kadar da işletecek” ifadelerini kullandı.