UNESCO Küresel Jeoparkı statüsündeki Arouca Jeoparkı'nın içinde bulunan köprü, açıldığı günden bu yana bölgenin en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Köprü, Paiva Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlarken ziyaretçilere kanyon, şelale ve orman manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı veriyor.

ÇELİK IZGARA ZEMİNİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

2021 yılında hizmete açılan köprünün tabanı çelik ızgaralardan oluşuyor. Bu sayede yürüyenler ayaklarının altındaki nehir yatağını ve vadiyi doğrudan görebiliyor. Yaklaşık 1,2 metre genişliğindeki köprü, sağlam çelik halatlarla taşınıyor ve ziyaretçi grupları güvenlik kuralları çerçevesinde rehber eşliğinde geçiş yapıyor. Yapının inşası yaklaşık 2,3 milyon avroya mal oldu.

DOĞA TURİZMİNİN SİMGELERİNDEN BİRİ OLDU

516 Arouca Köprüsü yalnızca mühendislik başarısıyla değil, bulunduğu doğal çevreyle de ilgi görüyor. Köprünün hemen yakınında yer alan Paiva Ahşap Yürüyüş Yolları ile birlikte ziyaretçiler kilometrelerce uzanan yürüyüş rotalarını keşfedebiliyor. Bölge, doğa sporları, fotoğrafçılık ve macera turizmiyle ilgilenen binlerce turisti her yıl Portekiz'in kuzeyine çekmeye devam ediyor. Köprü yıl boyunca ziyaret edilebiliyor ancak olumsuz hava koşullarında güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılabiliyor.