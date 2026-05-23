İspanya’nın Soria eyaletinde bulunan yaklaşık 40 nüfuslu dağ köyü Arenillas, yok olma tehlikesine karşı başlattığı repopülasyon projesi kapsamında, yerleşmeyi kabul eden ailelere ücretsiz konut ve iş imkanı sunuyor. 2026 yılı başında duyurulan ilan, bir hafta içinde 110’dan fazla başvuru alarak yoğun ilgi gördü.

NÜFUS KIŞ AYLARINDA 40 KİŞİNİN ALTINA DÜŞÜYOR

İspanyolların "Espana Vaciada" (Boşalmış İspanya) olarak adlandırdığı bölgede yer alan Arenillas, 1950'lerden bu yana büyük şehirlere verilen göç nedeniyle nüfusunun büyük kısmını kaybetti. Yaz aylarında festivallerle 300 kişiye ulaşan nüfus, kış aylarında 40 kişinin altına düşüyor. Yerel belediye ve Arenillas Sosyokültürel Derneği, köyün tamamen terk edilmesini önlemek amacıyla 1980’lerden bu yana eski kamu binalarını sosyal konuta dönüştürüyor.

TEMEL ŞARTLAR VAR

Köy meclisi tarafından açılan ilana başvuracak ailelerin taşıması gereken temel kriterler ve yükümlülükler şunlar:

- Başvuranların okul çağında çocuk sahibi olması zorunlu.

- Seçilen aile, köyün tek sosyal merkezi ve buluşma noktası olan yerel barı (bar social) işletmekle yükümlü.

- Yetişkinlerden birinin, belediye bünyesinde binaların bakım, onarım ve restorasyon işlerinden sorumlu "kadrolu duvar ustası" olarak çalışması gerekiyor.

- Teklif, geçici bir kırsal deneyim olarak değil, kalıcı bir yerleşme taahhüdü olarak sunuluyor.

KİRA ÖDEMEDEN YAŞANACAK

Köye yerleşecek aile, belediye tarafından restore edilen yedi sosyal konuttan birinde kira ödemeden yaşayacak. Köydeki diğer altı sosyal konutun kirası ise aylık 100 avro olarak belirlenmiş durumda.

Köyde okul bulunmaması nedeniyle öğrenciler, 20 kilometre mesafedeki Berlanga de Duero’daki okula ücretsiz servislerle ulaştırılıyor. Temel sağlık hizmetleri için köyde bir muayenehane bulunurken, ileri sağlık hizmetleri ve diğer resmi işlemler için çevre ilçelere seyahat edilmesi gerekiyor.

YABANCILAR İÇİN ŞARTLAR OLDUKÇA KISITLI

Yoğun talebe rağmen programın yabancılar için sunduğu şartlar oldukça kısıtlı. Arenillas Belediye Meclisi, programın herhangi bir vize desteği sağlamadığını açıkladı. Avrupa Birliği dışından yapılacak başvurularda adayların halihazırda geçerli bir İspanya oturma ve çalışma iznine sahip olması şartı aranıyor.