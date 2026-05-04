Hollanda’nın Overijssel eyaletinde, Amsterdam’ın yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Giethoorn, sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

KÖYDE ARABA YOK, HERKES TEKNEYLE GİDİYOR

Giethoorn’un en dikkat çekici özelliği köy merkezinde araba olmaması. Köy tafik, korna ve motor sesinden tamamen uzak. Bunun yerine köy halkı, günlük yaşamını kanallar üzerinden teknelerle sürdürüyor. Komşularını ziyaret etmek, işe gitmek ya da alışveriş yapmak isteyenler tekneye biniyor. Köyde adeta herkes birbirine tekneyle gidip geliyor.

HER TEKNE KULLANILAMIYOR

Dizel motorlu teknelerin yasak olduğu köyde, sessiz elektrikli tekneler kullanılıyor. Bu sayede doğanın huzuru korunuyor.

Ahşap köprülerle birbirine bağlanan küçük adacıklar, sazdan çatılı evler ve yemyeşil bahçeler Giethoorn’u masalsı bir görünüme kavuşturuyor.

TURİSTLERİN GÖZDESİ

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gören köy, sakinliği ve doğayla iç içe yapısıyla öne çıkıyor.