Vidin bölgesinin kuzeybatısında, Tuna Nehri’nin hemen kıyısında yer alan Vrav köyü, Bulgaristan’ın coğrafi sınırlarının bittiği noktayı temsil ediyor. Romanya ve Sırbistan sınırlarının kesiştiği bu özel yerleşim yeri, bir zamanlar Avrupa’ya açılan önemli bir ticaret kapısıydı.

Bulgaristan’ın en kuzeydeki yerleşim yeri olma unvanını taşıyan Vrav, 2024 sonu itibarıyla 230 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bölgesel merkez Vidin’e 25 kilometre uzaklıkta bulunan köy, Tuna Tepelik Ovası'nın en uç noktasında, nehrin akış yönüne doğru hafifçe eğimli bir arazide kurulu.

3 SINIRIN BULUŞTUĞU NOKTA

Vrav, sadece nehir kıyısında bir köy değil, aynı zamanda uluslararası sınırların kilit noktalarından biri. Köyün yaklaşık 5 kilometre batısında, Timok Nehri’nin Tuna’ya döküldüğü alan, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan devlet sınırlarının birleştiği stratejik bir bölgeyi oluşturuyor.

BİR ZAMANLAR AVRUPA'YA AÇILAN LİMANDI

Tuna Nehri, Vrav yakınlarındaki bölümünde ana kanalın kıyıya yaklaşması nedeniyle en derin noktasına ulaşıyor. Bu derinlik, geçmişte köyü önemli bir lojistik merkez haline getirmişti:

Ticari Geçmiş: 1955 yılına kadar aktif olan Vrav Limanı, Bulgaristan’ın tarım ürünlerini Avusturya ve Federal Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ettiği en önemli duraklardan biriydi.

Ulaşım Ağı: Bugün köyden geçen III-122 numaralı cumhuriyet yolu, yerleşimi Bregovo ve Vidin gibi önemli merkezlere bağlayarak bölgenin ulaşım omurgasını oluşturmaya devam ediyor.

Vrav köyünün tarihi, bölgenin siyasi dönüşümünün de bir özeti niteliğinde. 1878 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan köy, 1877-1878 Rus-Türk Savaşı’nın (93 Harbi) ardından kurulan Bulgaristan Prensliği’ne bağlandı. O tarihten bu yana aynı isimle varlığını sürdüren köy, günümüzde sessiz bir sınır yerleşimi olsa da, tarihi dokusunu koruyor.