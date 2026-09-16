26 yaşındaki Arjantin vatandaşı Ale Lupidi, İsviçre’nin Avusturya sınırındaki Samnaun köyünde sezonluk işçi olarak çalışarak beş aylık süreçte 10 bin 300 euro (yaklaşık 500 bin lira) tasarruf sağladığını açıkladı.

Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bölgede ikamet eden Lupidi, yüksek İsviçre gelirini düşük yaşam maliyetleriyle birleştiren bir model uyguladı.

YAKLAŞIK 400 BİN LİRA MAAŞ VAR

İsviçre Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede 2024 yılı itibarıyla brüt aylık medyan maaş yaklaşık 7 bin 400 euro (yaklaşık 400 bin lira) seviyesinde bulunuyor. Söz konusu tutar genel ortalamayı yansıtırken, sezonluk çalışanların gelirleri meslek ve niteliğe göre değişiklik gösteriyor.

Lupidi'nin çalıştığı Samnaun köyü, sahip olduğu gümrüksüz bölge statüsü nedeniyle özel bir vergi rejimine tabi bulunuyor. Konumu itibarıyla Avusturya sınırına yakın olan bölgede çalışanlar, günlük tüketim ihtiyaçlarını sınırın diğer tarafındaki marketlerden tedarik edebiliyor.

KONAKLAMA VE MUTFAK MASRAFLARI İŞVEREN TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Bölgedeki birikim oranını artıran temel etken ise konaklama ve beslenme masrafları oldu. Özellikle otelcilik ve restoran sektöründeki sezonluk pozisyonlarda, işverenler çalışanlara oda ve yemek imkanı sunuyor.

Barınma ve gıda giderlerinin büyük oranda ortadan kalkmasıyla birlikte elde edilen gelirin önemli bir kısmı tasarrufa dönüştürülebiliyor.

SOSYAL AÇIDAN OLANAKSIZ

Bir dağ köyü olan Samnaun'da imkanların sınırlı olduğunu belirten Lupidi, coğrafi izolasyonun ve sosyal aktivitelerin azlığının bölgede çalışmanın olumsuz yönleri arasında yer aldığını ifade etti.