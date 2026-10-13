Araba girmeyen ve ulaşımın tamamen fısıltı tekneleriyle sağlandığı bu özel yerleşim, ziyaretçilerini adeta zaman tünelinde bir yolculuğa çıkarıyor. Ancak bu nostaljik atmosferin arkasında oldukça yüksek bir emlak maliyeti yatıyor. Emlak verilerine göre Giethoorn'da ortalama konut fiyatları tavan yaparken, kanal kıyısındaki seçkin mülklerin satış bedelleri 1 milyon euro ila 1,5 milyon euro (yaklaşık 55 - 80 milyon TL) barajını sık sık geride bırakıyor.

EN MASALSI KÖY SEÇİLDİ

Giethoorn, son dönemde dünyanın önde gelen seyahat ve yaşam tarzı dergilerinin listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve prestijli seyahat mecraları tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" ve "Avrupa'nın En Masalsı Rotaları" arasında gösterilen köy, uluslararası popülaritesini her geçen gün artırıyor.

ULAŞIM TEKNELERLE SAĞLANIYOR

Köyü benzersiz kılan tek şey yüzyıllık saz çatılı mimarisi değil. Yerel halkın ve seçkin ziyaretçilerin buluşma noktası olan kanal kenarındaki restoranlar ve kafeler, sıra dışı ulaşım imkanlarıyla tanınıyor. Yolları bulunmayan bu işletmelere sadece yaya köprülerinden geçilerek ya da doğrudan kanaldan teknelerle yanaşılarak ulaşılabiliyor. Bu özelliğiyle Giethoorn, modern dünyanın karmaşasından tamamen izole bir "Gizli liman" olarak tanımlanıyor.

AVRUPA’NIN EN PAHALI YERLERİNDEN BİRİ

Köyün geçmişi 1200'lü yıllara, bölgeye yerleşen ilk toplulukların turba kömürü çıkarmak için açtığı çukurların kanallara dönüşmesine kadar uzanıyor. Yerel halk bu sakin atmosferin bozulmaması için yeni yapılaşmaya sıkı sınırlamalar getirmiş durumda. Mülk sayısının kısıtlı olması nedeniyle Giethoorn, günümüzde Avrupa'nın en prestijli ve en pahalı "kaçış rotalarından" biri olarak kabul ediliyor.