Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde aynı soyadı taşıyan köylüler yaşadıkları karışıklıktan dolayı ilginç bir yöntem buldu. Yeni doğan çocuklarına farklı isimler veren köylüler, bu karışıklığı ortadan kaldırmaya çalışıyor.

'Yeşilyurt' soyadına sahip olan tüm köy, isimlerin de benzer olmasından dolayı çocuklarına Asel, Belinay ve Asmina gibi isimler vermeye başladı. 109 haneli bu köyde 747 kişi yaşıyor. Herkesin akraba olduğu köyde adaş olan kişilerin sayısı da oldukça fazla. Bu durumun hem günlük hayatta hem resmi hayatta sıkıntı çıkardığını ifade eden köylüler, okulda aynı isimde olanların isimleriyle numaralandırıldığını belirtti. Öğretmenler ise benzerliğinden dolayı bazı öğrencilerine 'Esmer', 'Uzun', 'Kısa', 'Sarışın' gibi sıfatlar kullanmak zorunda kalıyor. Ya da isimlerin yanında babalarının isimleri ekleniyor.

YENİ DOĞAN BEBEKLERE FARKLI İSİMLER VERİLİYOR

En sıkıntılı oldukları zaman ise posta gönderilerinde yaşanıyor. Yaşadıkları bu sıkıntılardan dolayı yeni doğan çocuklarına Asel, Belinay, Asmina, Semine, Eslem, Mirhat ve Miran gibi yeni isimler verilmeye başladılar. Muhtar Talip Yeşilyurt, farklı isimler verdiklerinden dolayı karışıklığın azalacağını ifade ederek, "Köyümüz büyük bir aile gibi. Bu nedenle çocuklara yeni isimler vermeye başladık." dedi.

Yaklaşık köyde, 10 yıl minibüs şoförlüğü yaptığını belirten muhtar, özellikle eşyaların kayıp olduğu sırada sahiplerini bulmakta zorlandığını ifade etti. Teknolojinin gelişmesiyle beraber işlerin biraz kolaylaştığını da söyleyen Yeşilyurt, "Haftada bir cuma günleri posta geliyor, beni çağırıyorlar. Saatlerce düşünüp araştırıyorum. 5 isim aynı olduğu için hane numaralarına bakıyoruz. Orayı ara, burayı ara sahibini bulana kadar zorluk çekiyoruz. Artık farklı isimler verdiğimiz için karışıklık daha da azalacak." diye konuştu.

TEKNOLOJİYLE BERABER DÜZELMEYE BAŞLADI

Köyde sosyal bilgiler öğretmenliği yapan karışıklığın eskiye oranla azaldığını belirtti. Ertaş, "Bizden önceki arkadaşlar isim benzerliğinden dolayı çok mağduriyet yaşamışlar. Artık aileler farklı farklı isimler kullanıyor. Bu nedenle şu an sınıflarda eskisi kadar sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Ana sınıf öğretmeni Ayşe Aksoy, öğrencilerin çoğunun akraba olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sınıfımda iki Ecrin var. 'Ecrin' deyince ikisi aynı anda bana bakıyor. Birine seslendiğim ya da etkinliklerde komut verdiğim zaman ikisi aynı anda bana tepki veriyor. Birini çağırdığımda ikisi birden geliyor. Köyde son yıllarda dünyaya gelen çocuklara Asel, Belinay ve Asmina gibi isimlerin verilmesi okula da yansıdı, böylece karışıklıklar azaldı."

4. sınıfta okuyan Muhammed Yeşilyurt isimli 3 öğrenciden 2'si ise sınıfta isim benzerliği nedeniyle zaman zaman karışıklıkların yaşandığına ifade etti.