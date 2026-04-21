Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan Shani Shingnapur köyü, modern dünyanın güvenlik anlayışına meydan okuyan sıra dışı geleneğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 300 yıldır devam eden bir geleneğe ev sahipliği yapan köyde, ne evlerde ne de ticari işletmelerde kilitli bir kapı bulunuyor.

SADECE BİR PERDE ASILIYOR

Köydeki konut mimarisi, alışılagelmişin dışında bir sadelik sunuyor. Evlerin girişlerinde ahşap veya metal kapı kanatları yerine sadece boş çerçeveler yer alıyor. Köylüler, mahremiyeti sağlamak adına kapı eşiklerine sadece ince perdeler asıyor. Bu durum sadece eski yapılar için değil, yeni inşa edilen modern binalar için de geçerliliğini koruyor.

BANKANIN BİLE KAPISI YOK

Shani Shingnapur’daki bu güven ortamı, kamu kurumlarına ve finans sektörüne de yansımış durumda:

Köyde faaliyet gösteren banka şubesi, kapısında kilit bulunmayan dünyadaki ender finans kuruluşlarından biri olarak biliniyor. Bankanın girişinde sadece sembolik bir sürgü yer alıyor.

Bölgedeki asayişten sorumlu olan karakolun dahi bir kapısı bulunmuyor.

SIFIRA YAKIN SUÇ ORANI VAR

Köy halkının bu yaşam tarzı, koruyucu tanrıları Lord Shani’ye olan derin bağlılıklarına dayanıyor. Yerel inanışa göre, köyün sınırları içerisinde hırsızlık yapan kişinin tanrı tarafından cezalandırılacağına ve kör edileceğine inanılıyor. Bu manevi caydırıcılık, bölgedeki suç oranlarını istatistiksel olarak neredeyse sıfıra indirmiş durumda.

Köy, günümüzde hem yerli halkın inancını yaşattığı bir merkez hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin bu "güven mucizesine" tanıklık ettiği turistik bir durak olma özelliğini sürdürüyor.