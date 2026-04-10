Güney Yorkshire’daki Rotherham yakınlarında bulunan ve yaklaşık 1.500 kişinin yaşadığı küçük Wentworth köyü, alışılmışın dışındaki kurallarıyla dünya basınında yer aldı. Köy yönetimi ve yerel işleyiş, bölgeye süpermarket zincirlerinin yanı sıra pizza, hamburger veya kebap gibi paket servis restoranlarının girişini yasakladı. Geleneksel yapıyı koruma amacıyla alınan bu kararlar, Wentworth’ün "ülkenin en katı köyü" olarak anılmasına neden oldu.

Sosyal medya içerik üreticisi olan, "Gary Eats" kanalının sahibi Gary Hanna, fast food veya paket servis bulmanın imkansız olduğu bu köye bir ziyaret gerçekleştirdi. Köydeki yerel işletmeleri deneyimleyen Hanna, ziyaretini "geleneksel kalın" ve "ilkelerinize bağlı kalın" mottosuyla gerçekleştirdi.

İlk durağı olan Köy Dükkanı'nda (Village Shop) kahvaltılık panini, biftek dilimi ve tatlıdan oluşan bir menü deneyen Hanna, ürün kalitesini şu sözlerle ifade etti:

"Böyle dükkanlar özeldir. Ağzınıza kocaman bir lokma gelecek. O sosis inanılmaz büyük, pastırma harika ve çıtır çıtır, güzel bir tuzluluğu ve lezzeti var, içinde yumurta ve fasulye de var. Köye gelirseniz bir tane alın. Sizin için ikiye bölüyorlar, paylaşın."

Biftek dilimi için "mükemmel kalınlıkta" tanımını kullanan Hanna, "İnanılmaz. Bu kesinlikle muhteşem. Soğuk olduğu için çok kuru olacağını düşünmüştüm ama ne kadar nemli olduğunu görebiliyorsunuz" diyerek dükkana 10 üzerinden 10 puan verdi.

Daily Express'te yer alan habere göre, öğle yemeği için köyün merkezindeki bağımsız bir bistro olan Old Smythie’ye geçen içerik üreticisi, burada "çiftçi öğle yemeği" menüsünü denedi. Yerel ballı jambon, domuz etli börek ve Yorkshire mavi peyniri içeren öğün hakkında detaylı yorumlarda bulunan Hanna, jambonun kesiminden etkilenerek şöyle dedi:

"Paylaşmaya yetecek kadar büyük, 18 sterlin. Çok sakin ve rahat hissediyorum. İlk izlenimim şu oldu: Bu kadar kalın kesilmiş jambon gördünüz mü hiç? Bu çok tatlı. Şekeri neredeyse görebiliyorsunuz. İnanılmaz. Bu inanılmaz, özellikle isli veya tuzlu değil. Chutney'nin asitliği, jambonun tatlılığını azaltıyor."

Börek ve peynir kalitesine de dikkat çeken Hanna, "Burada, Yorkshire'da, domuz etli börek yapmayı çok iyi biliyorlar. Şefim, gerçekten harika bir iş çıkarmışsın. Hamuru muhteşem. Domuz eti yoğun bir lezzete sahip. Çok lezzetli" ifadelerini kullandı.

Ziyaretinin sonunda Wentworth köyünün korumacı tutumunu takdir eden Gary Hanna, köyün sosyal medyadaki popülaritesinin haklı olduğunu belirtti. Köyün sunduğu atmosferi ve ürünleri "muazzam" olarak nitelendirdi.