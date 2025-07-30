Kararın mimarı olan eski Belediye Başkanı Jose Rubio, 1999 yılında yayınladığı resmi bildiride, köy halkına sağlıklarına azami özen göstermeleri çağrısında bulunmuştu. Bildiride, belediyenin henüz yeni bir mezarlık için uygun arazi satın alamadığı belirtilerek, “Dolayısıyla Lanjarón’da ölmek artık yasaktır” ifadeleriyle uygulamayı duyurmuştu.

“BEN SADECE BELEDİYE BAŞKANIYIM”

Köydeki mezarlığın dolması üzerine gelen yoğun taleplere rağmen gerekli genişletme yapılamayınca, Rubio bu geçici çözümü hayata geçirdi. O dönem basına konuşan belediye başkanı, “Ben sadece bir belediye başkanıyım, üzerimde Tanrı var, her şeyi o yönetiyor” diyerek kararı sembolik bir uyarı olarak savunmuştu. Uygulamanın halk arasında şakayla karışık benimsendiği, hatta köylülerin buna gönüllü olarak uyduğu belirtildi.

26 YIL GEÇTİ YASAK HALA DEVAM EDİYOR

Aradan geçen 26 yılın ardından Lanjarón’da hâlâ sadece bir mezarlık bulunuyor. Mezarlık arazisinin büyütülüp büyütülmediği ise netlik kazanmış değil. Ancak “ölüm yasağı” uygulaması, köyün sembolik bir geleneği haline geldi.