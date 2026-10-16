Bingöl’de bir köyün idari sınırlarını ve bağlılığını değiştiren Cumhurbaşkanı Kararı, 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
HASBAĞLAR KÖYÜ KİĞI İLÇESİNE BAĞLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adaklı ilçesine bağlı olan Hasbağlar köyünün idari yapısı değiştirilerek aynı ilin Kiğı ilçesine bağlanmasına karar verildi.
15 Ekim 2026 tarihinde alınan söz konusu idari karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca uygulamaya konuldu.
BİNGÖL İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KALDI
Hayata geçirilen idari düzenlemeyle birlikte Hasbağlar köyünün bağlı bulunduğu ilçe Adaklı'dan Kiğı'ya aktarılırken, köy Bingöl ilinin mülki sınırları içerisinde kalmayı sürdürecek. Yayımlanan kararda idari bağlılık değişikliğinin gerekçesine dair herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.