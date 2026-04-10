İspanya’nın kuzeybatısındaki Soria bölgesinde yer alan Arenillas köyü, nüfusun 40 kişinin altına düşmesi üzerine yerleşim projesini hayata geçirdi. Madrid’e yaklaşık iki saat mesafedeki bu küçük yerleşim yeri, tamamen boşalma riskine karşı yeni sakinlerine ücretsiz konut ve istihdam olanakları tanıyor.

KONUT ALANLARINI MODERNİZE EDEREK KULLANIMA SUNDU

Yerel yönetim, proje kapsamında yedi daireden oluşan bir konut alanını modernize ederek kullanıma sundu. Köye yerleşecek olanlar kira ödemekten muaf tutulurken, yalnızca su ve elektrik gibi standart giderlerden sorumlu oluyor.

Sunulan imkanlar sadece barınma ile sınırlı değil; köyün fiziksel ve sosyal yapısını canlı tutmak adına şu iş imkanları sağlanıyor:

Köydeki yapıların onarımı için süresiz bir duvar ustası kadrosu açılmış durumda.

Sakinlerin, köyün sosyal merkezi niteliğindeki toplum merkezini işletmesi bekleniyor.

Köyde mevcut olan yüksek hızlı internet altyapısı, dijital göçebelerin de bölgeye çekilmesini hedefliyor.

ULAŞIM HİZMETİ ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR

Projenin öncelikli hedef kitlesini çocuklu aileler oluşturuyor. Köyde okul bulunmaması nedeniyle, yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Berlanga de Duero’daki okula gidecek öğrenciler için ulaşım hizmeti yerel yönetim tarafından ücretsiz karşılanıyor.

BİRÇOK KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Kısa sürede 100’den fazla resmi başvurunun yapıldığı projede değerlendirmeler, belediye ve yerel kültür derneği tarafından yapılıyor. Adayların uzun vadeli yerleşim planına sahip olmaları ve köy yaşamına aktif katkı sunma potansiyelleri seçim sürecindeki en önemli kriterler arasında yer alıyor. Başvurular e-posta yoluyla belediyeye iletilmeye devam ediyor.