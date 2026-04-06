Köyün demografik yapısını güçlendirmeyi hedefleyen bu girişim, sadece basit bir yerleşim projesi olmanın ötesinde, kendi kendine yetebilen ve sürdürülebilir bir topluluk inşa etmeyi amaçlıyor. Yerel otoriteler, boşalan evlerin harabeye dönmesini engellemek için mülkleri modernize ederek yeni sahipleri için hazır hale getirdi.

KONUTUN YANI SIRA İSTİHDAM GARANTİSİ

Programın en dikkat çekici özelliği, yerleşen kişilere barınma imkanının yanı sıra doğrudan iş sahası yaratması olarak öne çıkıyor. Köye taşınan bireyler, belediyeye ait mülklerin bakım, onarım ve restorasyon süreçlerinde istihdam edilme fırsatına sahip oluyor.

Bu adım, köyün fiziksel altyapısının korunmasını sağlarken yeni sakinlerin ekonomik kaygılarını da ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle duvar ustası gibi zanaat kollarında çalışacak kişilere öncelik verilerek köyün mimari dokusunun korunması planlanıyor.

SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİNE YENİ İŞLETMECİ

Köy yönetimi, sosyal hayatın devamlılığını sağlamak adına stratejik bir teklifte daha bulunuyor. Yerleşim planı dahilinde, köyün tek halk barının işletmeciliği de yeni gelen sakinlere devredilebiliyor.

Küçük yerleşim birimlerinde sadece bir yeme-içme alanı değil, aynı zamanda yerel halkın en önemli buluşma noktası olan bu mekan, sosyal uyumun anahtarı olarak görülüyor. Barın işletilmesi, yeni gelenlerin yerel halkla kaynaşması için en etkili yol olarak değerlendiriliyor.

BİR HAFTADA 116 RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Arenillas Kültür Derneği Başkanı Rodrigo Gismera, konut ve iş garantili bu teklife gösterilen ilginin tüm beklentileri aştığını açıkladı. Gismera, ilanın yayınlanmasının ardından bir haftadan kısa bir süre içinde 116 resmi başvuru aldıklarını belirtti.

Başvuranlar arasında şehir hayatının yoğun stresinden kaçmak isteyenler, iş imkanlarına erişmekte zorlananlar ve kırsal alanda yeni bir başlangıç yapmak isteyen aileler çoğunlukta bulunuyor. Adaylar arasından köyün ihtiyaçlarına en uygun olanlar titizlikle seçilecek.

KIRSAL KALKINMA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL

Köy liderleri, bu girişimin sadece nüfus sayısını artırmak değil, aynı zamanda uzun vadeli ve yaşanabilir bir topluluk yapısı oluşturmak olduğunu ifade etti. Dağlık bölgedeki Arenillas, doğaya yakınlığıyla şehrin gürültüsünden kaçanlar için cazip bir merkez olmayı hedefliyor.

Seçilecek ailelerin köye yerleşmesiyle birlikte okul çağındaki çocuk sayısının artması ve yerel ekonominin canlanması bekleniyor. Projenin başarısı, İspanya'nın diğer boşalan köyleri için de bir model teşkil edebilir.