İtalya’nın Abruzzo bölgesindeki Apenin Dağları’nda yer alan 1.300 rakımlı tarihi Santo Stefano di Sessanio köyü, nüfus azalması ve yaşlanma sorunuyla mücadele etmek amacıyla yeni sakinlere yönelik kapsamlı bir teşvik programı başlattı. Gran Sasso ve Monti della Laga Ulusal Parkı sınırları içinde bulunan Orta Çağ köyü, genç nüfusu bölgeye çekmek için sembolik kira bedeliyle konut ve toplamda 44 bin euroya (2 milyon 366 bin liraya) varan maddi destek paketi sunuyor.

ÖDEME TEK SEFERDE YAPILMIYOR

Belediye tarafından açıklanan destek programı, tek seferlik bir nakit ödeme olmayıp, köyde ikameti ve yerel ekonomiyi canlandıracak ticari faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan şu kalemlerden oluşuyor:

Üç yıl boyunca her yıl 8 bin euroya kadar (toplamda 24 bin euro) hibe.

Köyde yerel bir işletme açmak amacıyla tek seferlik 20 bin euroya kadar hibe.

Belediyeye ait taşınmazların sembolik bir kira bedeli karşılığında tahsis edilmesi.

5 YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ YAŞANMASI GEREKİYOR

Teşvik programından yararlanabilmek için adayların 18 ile 40 yaş arasında olması ve köyde en az 5 yıl boyunca kesintisiz ikamet etmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Programa İtalya’nın diğer belediyelerinde yaşayan vatandaşlar, Avrupa Birliği (AB) sakinleri ve uzun süreli oturma iznine sahip yabancı uyruklu kişiler başvurabiliyor.

Seçim sürecinde, adayların mesleki deneyimleri ile köyün ihtiyaçlarına göre önerdikleri iş planlarının sürdürülebilirliği temel kriter olarak değerlendiriliyor.

ÖNCELİK VERİLEN İŞ KOLLARI

Ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanan ancak kış ve bahar aylarında düşük sezon durgunluğu yaşayan köyde, hem yerel halkın sürekli ihtiyaçlarını karşılayacak hem de turistlere hizmet verecek şu alanlardaki iş kollarına öncelik tanınıyor. Turizm, kültür ve spor rehberliği, bakım, onarım ve temizlik hizmetleri, günlük tüketim ürünlerinin satışı, gastronomi, zanaatkarlık, yerel gıda üretimi ve kırsal turizm faaliyetleri.

115 KİŞİ İKAMET EDİYOR

Projenin ilk duyurulduğu döneme ait verilere göre, Santo Stefano di Sessanio köyünde yalnızca 115 kişi ikamet ediyor. Bu nüfusun 41’ini 65 yaş üstü kişiler oluştururken, 20 yaşın altındaki sakinlerin sayısı ise 13 ile sınırlı bulunuyor. Uzmanlar, bu projeyle demografik dengesizliği gidermeyi ve köyün sadece hafta sonları ya da tatillerde ziyaret edilen atıl bir alana dönüşmesini engellemeyi hedefliyor.

Öte yandan söz konusu teşvik programı ilk olarak 2020 yılında yürürlüğe alınmış ve resmi başvurular aynı yılın içinde tamamlanmıştır. Son dönemde çeşitli yayınlarda program yeniden gündeme gelmiş olsa da, belediye tarafından aynı şartlarla açılmış yeni bir resmi başvuru süreci henüz bulunmuyor.