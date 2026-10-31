Dünyanın farklı bölgelerinde nüfusu giderek azalan küçük yerleşim yerleri, yeni sakinleri bölgeye çekebilmek için dikkat çekici teşvikler sunuyor. İsviçre'nin dağ köylerinden Albinen'de taşınma şartlarını karşılayanlara on binlerce İsviçre Frangı destek sağlanırken, Japonya'da ise yıllardır boş kalan evler yeni sahiplerini bekliyor.

İSVİÇRE'DE TAŞINANA ON BİNLERCE FRANK

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan Albinen köyü, nüfus kaybına karşı uyguladığı yerleşim teşvik programıyla yeniden gündemde. Mevcut uygulamaya göre şartları karşılayan yetişkinlere kişi başına 25 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 1,5 milyon), çocuklar için ise 10 bin Frank'a (yaklaşık 600 bin lira) kadar destek veriliyor.

Köye taşınmak isteyenlerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru sahiplerinin yaş, oturum ve mülk edinme şartlarını karşılaması, en az 200 bin İsviçre Frangı değerinde bir konuta yatırım yapması ve satın aldıkları evi ana ikametgâh olarak kullanması isteniyor. Ayrıca destekten yararlananların köyde en az 10 yıl yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor. unitedemr.com

JAPONYA'DA BOŞ EVLER İÇİN YENİ ARAYIŞ

Benzer bir tablo Japonya'da da yaşanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte çok sayıda ev boş kaldı. Bu evlerin bir bölümü yerel yönetimler ve “akiya” olarak bilinen boş ev sistemleri aracılığıyla yeni sahiplerine sunuluyor.

Ancak “bedava ev” başlıklarının ardında önemli masraflar da bulunuyor. Bazı evlerin yıllardır boş olması nedeniyle bakım ve kapsamlı yenileme çalışmaları gerekebiliyor. Japonya'daki bazı belediyeler ise boş evleri satın alan veya kiralayan yeni sakinlere taşınma ve tadilat desteği sağlıyor. Örneğin Nagano bölgesindeki Azumino Belediyesi, boş ev satın alan veya kiralayan ve belirli süre bölgede yaşamayı taahhüt eden göçmenlere yönelik destek programlarını sürdürüyor.