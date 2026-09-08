İtalya'nın kuzeydoğusundaki Palù del Fersina belediyesi, terk edilme riski altındaki kırsal bölgeleri canlandırmak amacıyla yeni bir teşvik programını devreye soktu. Trento Özerk Bölgesi tarafından finanse edilen proje kapsamında, kasabaya yerleşmeyi kabul eden kişilere konut alımı ve restorasyon masrafları için doğrudan mali yardım aktarılacak.

100 BİN EUROLUK DESTEK PAKETİ NASIL ÖDENECEK?

Açıklanan programa göre mali teşvik paketi iki ayrı kalemden oluşuyor. Kasabadan mülk satın alan yeni sakinlere 20 bin euro ödeme yapılırken, alınan konutun yenilenmesi ve restorasyon çalışmaları için 80 bin euroya kadar ek finansman sağlanacak. Toplam destek miktarı hak sahibi başına 100 bin euroya (5,6 milyon TL) ulaşacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE YAŞ SINIRI NEDİR?

Teşvik programından yararlanabilmek için belirlenen şartların karşılanması gerekiyor. İtalya'da yasal olarak mülk edinme hakkı bulunan ve mevcut durumda kasabada ikamet etmeyen kişiler başvuruda bulunabiliyor. Program kapsamında başvuru sahiplerinde 45 yaş sınırı aranıyor; 45 yaş ve üzerindeki bireyler destek kapsamının dışında bırakılıyor.

KASABADA İKAMET VEYA KİRALAMA ZORUNLULUĞU KAÇ YIL?

Mali yardımı alan hak sahiplerinin üstlenmesi gereken yasal yükümlülükler sözleşmeyle güvence altına alınıyor. Desteği kabul eden kişilerin, satın aldıkları mülkü en az 10 yıl boyunca ana ikametgâhları olarak kullanmaları veya aynı süre boyunca kiraya vermeyi taahhüt etmeleri şart koşuluyor.