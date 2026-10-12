İspanya genelinde tırmanan konut ve kira krizine karşı çözüm arayışları sürerken, ülkenin kuzeyindeki Ponga belediyesi dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Yüksek kira fiyatları nedeniyle kent merkezlerinde barınma imkanı kısıtlanan vatandaşlar için alternatif oluşturan bu kırsal teşvik programı, bölgedeki nüfus kaybının önüne geçmeyi hedefliyor.

GENÇLER VE EMEKLİLER KRİZİN ODAĞINDA

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) ve Euronews verilerine göre, İspanya’da artan gayrimenkul fiyatları hem emeklileri hem de genç nüfusu doğrudan etkiliyor.

16-29 yaş aralığındaki gençlerin yalnızca %14,5’i ekonomik bağımsızlığını kazanabilmiş durumda.

Ülkede aile evinden ayrılma yaş ortalaması 30’a yükselirken, Avrupa ortalaması 26 seviyesinde seyrediyor.

26-34 yaş grubundaki bireylerin %44,3’ünün hala aileleriyle birlikte yaşadığı belirtiliyor.

5 YIL İKAMET ŞARTIYLA PARA VERİLİYOR

Asturias bölgesinde, Cantabria Dağları’nın eteğinde yer alan ve yaklaşık 600 nüfusa sahip Ponga beldesi, bölgeye taşınacak yeni sakinlere finansal destek sağlıyor.

Belediyenin sunduğu teşvik paketinin detayları şu şekilde belirlendi:

Çiftler için yerleşim desteği: 2.970 Euro (yaklaşık 164 bin lira)

Doğan her çocuk için ek katkı: 3.000 Euro (yaklaşık 165 bin lira)

Zorunlu ikamet süresi: En az 5 yıl.