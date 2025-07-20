Kuzey İtalya’nın büyüleyici doğasıyla çevrili Trentino bölgesinde, terk edilme riskiyle karşı karşıya olan köyleri canlandırmak için başlatılan cömert konut teşvik programı beklenen ilgiyi görmedi. Yerel yönetim, kullanılmayan evleri satın alıp restore edecek yeni sakinlere 100 bin euroya kadar hibe vaat etti fakat sonuç beklenildiği gibi olmadı

TEK BİR KİŞİ BİLE BAŞVURMADI

İtalya'nın kuzeyindeki Trentino bölgesinde yer alan Sagron Mis köyü, doğal güzelliği ve dağ manzaralarına rağmen terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Bölge yönetimi, bu gidişata dur demek için yeni bir konut teşvik programı başlattı. Buna göre, terk edilmiş evleri alanlara ve yenileyenlere 100 bin euro hibe verilecek. Ancak tüm cazibesine rağmen Sagron Mis, bu fırsata başvuran tek bir kişiyi bile çekemedi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; program kapsamında ev sahiplerine 80 bin euro renovasyon, 20 bin euro ise satın alma desteği veriliyor. Ancak başvuru yapanlar, satın aldıkları veya kiraya verecekleri evde en az 10 yıl kalmayı taahhüt etmek zorunda. Aksi halde teşvik geri alınabiliyor.

33 KÖYÜ KAPSIYOR

Trentino bölgesindeki 33 köyü kapsayan ve maksimum 100 bin euroya kadar destek sağlayan “nüfus azalmasına karşı” teşvik programı için başvurular 30 Haziran’a kadar kabul edildi. Bu ilk başvuru döneminin sonunda toplam 291 kişi başvuru yaptı.

Ancak bu başvuruların hiçbiri Sagron Mis köyü için yapılmadı. Dolomit Dağları’nın eteklerinde yer alan ve yürüyüş yollarıyla tanınan bu doğal güzellikteki köy, buna rağmen başvuru alamayan tek yer oldu.

Sagron Mis Belediye Başkanı Marco Depaoli, “Bu bir dram değil. Sabır istiyor. Bu durumu bir krize dönüştürmemek gerek” diyerek umudunu koruyor. Depaoli, 15 kişinin belediyeyi arayıp program hakkında bilgi aldığını, ancak konut stokunun sınırlı olduğunu belirtti.

DOKTOR YOK, MÜLK SAYISI KISITLI

Sagron Mis’in nüfusu yalnızca 170 ve köyde sadece bir bakkal bulunuyor. Genel pratisyen eksikliği gibi temel hizmetlere erişimde zorluklar yaşanabiliyor. Ayrıca, mevcut konutların çoğu ikinci ev statüsünde olduğu için satışa açık mülk sayısı oldukça az.

Trentino bölgesi 2024 yılında başlattığı bu projeye 10 milyon eurodan fazla bütçe ayırdı. Proje, Val di Non, Val di Sole, Primiero, Valsugana gibi pek çok bölgedeki 33 köyü kapsıyor. Başvurular hem İtalyan vatandaşlarına hem de yabancı ülke vatandaşlarına açık.

1 EUROYA EV SATMIŞLARDI

Program, daha önce 2017’de Sicilya’daki 1 euro konut kampanyasından sonra hayata geçirildi. Bu kampanya büyük ilgi görmüş, terk edilmiş köyler uluslararası yatırımcılar sayesinde canlanmıştı. O kampanyadan ev alanlardan biri de İngiliz antikacı George Laing oldu.

Laing, Aralık 2022’de Sicilya’nın Mussomeli kasabasında üç katlı bir harabe evi 1 euroya satın aldı. Tüm işlemler dâhil sadece 5 bin euroya mal olan bu evi 10 bin eurodan az bir maliyetle yenileyen Laing, şu anda evini kiralamak isteyen 500’den fazla kişinin sırada olduğunu söylüyor.

Başarısı üzerine ikinci bir 1 euroluk ev daha alan Laing, sosyal medyada bu süreçleri paylaşarak dikkat çekti. “Şatafatlı değil ama kesinlikle tatmin edici bir yaşam” diyen Laing, alternatif yaşam arayanlara ilham kaynağı oldu.