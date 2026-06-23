

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek birçok yer için prestij ve koruma anlamına geliyor. Bazı bölgelerde bu statü, beraberinde beklenmedik sorunlar da getirebiliyor. Slovakya'daki Vlkolínec köyü ile Tanzanya'daki Ngorongoro Koruma Alanı, bugün UNESCO listesinden çıkmayı tartışan yerler arasında bulunuyor.

GELENEKSEL KÖYÜN HUZURU KAÇTI

Slovakya'nın dağlık bölgesinde yer alan Vlkolínec, UNESCO tarafından iki temel nedenle Dünya Mirası ilan edildi. Bunlardan ilki, Orta Avrupa'nın dağlık kesimlerinde görülen ahşap kırsal yerleşimlerin en iyi korunmuş örneklerinden biri olması. İkinci neden ise geleneksel tarım yaşamını ve eski yapı tekniklerini özgün biçimde günümüze taşıması.

Köyün en dikkat çekici özelliği, modernleşmenin etkilerine rağmen geleneksel görünümünü büyük ölçüde koruyabilmiş olması. Ancak son yıllarda artan turizm baskısı, yazlık amaçlı mülk alımları ve kullanılmayan yapıların bakımsız kalması, yerleşimin geleceği açısından önemli tehditler arasında gösteriliyor.

BBC'nin aktardığına göre köy sakinleri, UNESCO statüsünün beraberinde getirdiği yoğun turist akınının günlük yaşamlarını zorlaştırdığını düşünüyor. Yerel halk, köyün huzurunun bozulduğunu ve UNESCO etiketinin sağladığı faydalardan çok daha fazla sorun yarattığını savunuyor.

MAASAILER DE TEPKİLİ

UNESCO listesinden çıkmak isteyen bir diğer bölge ise Tanzanya'daki Ngorongoro Koruma Alanı. Dünyanın en büyük kalderası olarak bilinen Ngorongoro Krateri'ni de kapsayan bölge yüksek yaylalar, savanlar ve ormanlarla çevrili geniş bir doğal alan. 1959 yılında hem yaban hayatını korumak hem de geleneksel hayvancılık yapan yarı göçebe Maasai topluluklarının yaşamını sürdürmesini sağlamak amacıyla "çoklu arazi kullanım alanı" olarak kuruldu.

UNESCO, Ngorongoro'yu nesli tehlike altındaki kara gergedanlar gibi türleri barındıran zengin biyolojik çeşitliliği ve yaklaşık 3,6 milyon yıl öncesine uzanan insan evrimine ilişkin önemli fosil buluntuları nedeniyle Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti.

Ancak bölgede yaşayan Maasai toplulukları, UNESCO'nun koruma politikalarının ve turizm merkezli yönetim anlayışının yaşam alanlarını daralttığını öne sürüyor. Yerel halk, atalarından miras kalan otlaklardan uzaklaştırıldıklarını belirterek statünün kaldırılmasını talep ediyor.

SOSYAL MEDYA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Uzmanlara göre UNESCO statüsünün etkileri son yıllarda özellikle sosyal medyanın yükselişiyle birlikte önemli ölçüde değişti.

Geçmişte temel amaç tarihi ve kültürel mirası korumak ve tanıtmakken, bugün UNESCO etiketi birçok destinasyonu "mutlaka görülmesi gereken yerler" arasına sokuyor. Bu durum bir yandan bölgelere ekonomik katkı sağlarken, diğer yandan aşırı turizmi tetikleyerek yerel toplulukların yaşam biçimlerini dönüştürebiliyor.

BBC'ye konuşan uzmanlar, UNESCO statüsünün artık yalnızca bir koruma aracı değil, aynı zamanda sosyal medya sayesinde küresel turizm akımlarını yönlendiren güçlü bir marka haline geldiğini belirtiyor. Bunun sonucunda bazı yerleşimler ve yerel topluluklar, elde edilen kazanımlar ile karşılaşılan sorunlar arasında giderek daha zor bir denge kurmak zorunda kalıyor.