Geleneksel şehir hayatı yüksek faturalar, betonlaşma ve doğadan kopuşla özdeşleşirken; dünyanın farklı noktalarındaki bazı küçük yerleşimler insanoğlunun adaptasyon sınırlarını zorluyor. Teknolojiyi doğayla harmanlayan ya da coğrafi engelleri mühendislikle aşan bu kasabalar, geleceğin yaşam modellerine ışık tutuyor.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ VE ISITMA AĞLARINI KULLANIYORLAR

Almanya’nın küçük bir yerleşimi olan Feldheim, küresel enerji krizine yerelden radikal bir çözüm sundu. Köy sakinleri, dev enerji şirketlerinin şebekelerinden tamamen ayrılarak kendi elektrik ve ısıtma ağlarını kurdu. Rüzgar türbinleri ve biyogaz tesisleriyle ihtiyaç duyduklarından çok daha fazla enerji üreten köylüler, hem ülke ortalamasının çok altında fatura ödüyor hem de ürettikleri fazla elektriği ulusal şebekeye satarak gelir elde ediyor. Feldheim, %100 enerji bağımsızlığının bir hayal olmadığını tüm dünyaya kanıtlıyor.

DEVASA HAREKETLİ AYNALAR YERLEŞTİRİLDİ

İtalya’nın derin bir vadisinde yer alan Viganella kasabası ise coğrafyanın getirdiği bir kaderi teknolojiyle değiştirdi. Yüksek dağların gölgesinde kaldığı için her yıl kasım ayından şubat ayına kadar hiç güneş görmeyen kasaba, çareyi dağın tepesine devasa bir hareketli ayna yerleştirmekte buldu. Bilgisayar kontrolüyle güneşi takip eden bu dev ayna, ışığı doğrudan kasaba meydanına yansıtarak kış aylarında karanlığa gömülen vadide yapay ama gerçek bir güneş ışığı yaratıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİN KAPISINI ARALIYOR

Öte yandan, Çekya’daki Koberovi gibi bölgelerde hayata geçirilen deneysel "pasif ev" (passive house) projeleri, mimarinin yönünü tamamen değiştiriyor. Ahşap strüktürler, akıllı yalıtım ve toprak ısısından faydalanan teknolojiler sayesinde, geleneksel ısıtma sistemlerine ihtiyaç duymadan minimum enerjiyle maksimum konfor sağlayan binalar inşa ediliyor.

Coğrafi engelleri dev aynalarla aşan, enerjisini kendi üreten ve mimarisini doğayla bütünleştiren bu yerleşimler; insanlığın doğayla savaşmak yerine onunla uyum içinde yaşayabileceği sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralıyor.