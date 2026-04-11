Arkeologlar, Şili'nin güney ucunda yürüttükleri kazılarda 16. yüzyıla ait nadir bir gümüş sikke buldular. Bu küçük nesne, İspanyol İmparatorluğu'nun dünyanın ucunda kurmaya çalıştığı ancak açlık, hastalık ve dondurucu soğuk nedeniyle bir toplu mezara dönüşen "Ciudad del Rey Don Felipe" kolonisinin trajik sonunu kanıtlıyor.

1584 yılında İspanya Kralı II. Philip’in adıyla kurulan bu yerleşim, aslında askeri bir stratejinin ürünüydü. İspanyollar, ünlü İngiliz korsan Francis Drake’in Pasifik’e geçişini engellemek için boğazı tahkim etmek istemişti. Ancak görkemli bir kale ve liman hayaliyle yola çıkan 350 yerleşimci için bu bölge kısa sürede bir "ölüm tuzağına" dönüştü.

HER ŞEYİ GÜNLÜĞÜNE YAZMIŞ

Keşfi heyecan verici kılan en önemli detay, koloninin kurucusu Pedro Sarmiento de Gamboa’nın günlüklerinde saklı. Gamboa, hatıratında koloninin temel atma töreninde bir taşın üzerine gümüş bir sikke yerleştirdiğini bizzat not düşmüştü.

Bernardo O'Higgins Üniversitesi'nden proje lideri Soledad González Díaz, bu durumu şu sözlerle özetliyor:

"Bu keşif, yazılı kaynaklar ile arkeolojik kanıtlar arasındaki o çok nadir görülen ve güçlü buluşma noktalarından biridir. Sikke, kolonideki ilk kilisenin tam yerini tespit etmemizi sağladı."

İspanyolların yerleşim kurduğu bölge aslında yabani hayatın olduğu ve yerli halkın yaşadığı bir yerdi; ancak İspanya'dan gelen koloniciler bu sert iklime uyum sağlayamadılar.

İLK KIŞ HER ŞEYİ BİTİRDİ

İlk kışla birlikte erzak tükendi, gemiler fırtınalarda parçalandı ve anakaradan yardım gelmedi.

İngilizlerin 1587’de bölgeye ulaştığında karşılaştıkları tek şey; yıkık dökük binalar ve hayatta kalmayı başarmış bir avuç gölge gibi insandı. İngilizler buraya, bugün hala kullanılan ismiyle "Puerto del Hambre" (Açlık Limanı) adını verdiler.

Şili Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden Francisco Garrido, metal dedektörleri ve konum belirleme cihazlarıyla bölgeyi santim santim haritalandırdıklarını belirtti. Kilisenin temelindeki sikkenin bulunmasıyla birlikte, yerleşimin geri kalan idari binaları ve savunma hatlarının nerede olduğu artık daha net bir şekilde tahmin edilebiliyor.

Arkeologlar, bu trajik koloninin sadece İspanyol tarihini değil, bölgedeki yerli halkla olan etkileşimini ve insan direncinin sınırlarını da gözler önüne serdiğini vurguluyor.