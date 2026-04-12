Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye'de ehliyet sınıflarının 18'e yükseltilmesiyle birlikte, elektrikli bisiklet kullanımına dair teknik detaylar ve yasal zorunluluklar sürücüler için büyük önem kazandı.

Mevzuata göre motor gücü 250 Watt’ı, azami hızı ise saatte 25 kilometreyi geçmeyen araçlar bisiklet statüsünde değerlendirilirken; bu sınırları aşan yüksek performanslı modeller "moped" sınıfına dahil ediliyor. Bu kapsamdaki araçları ehliyetsiz kullananlara para cezası kesiliyor.

BU ARAÇLARI BİLMEDEN KULLANANLAR CEZAYI YİYOR

Piyasada elektrikli bisiklet adı altında satılan ancak yüksek süratlere ulaşabilen araçların ehliyetsiz kullanılması, "ehliyetsiz araç kullanma" kapsamında değerlendirilerek ağır idari para cezalarının kesilmesine yol açıyor.

TEKNİK LİMİTLER ŞART KOŞULUYOR

Türkiye Gazetesi'nin derlediği bilgilere göre, elektrikli bisikletlerin bisiklet yollarında veya şehir içinde serbestçe kullanılabilmesi için pedal desteğiyle hareket etmesi ve belirlenen teknik limitlerin altında kalması şart koşuluyor.

Ayakta kullanılan elektrikli scooterlar için henüz bir ehliyet zorunluluğu bulunmasa da, bu araçların kaldırımlarda kullanımı yasaklanarak bisiklet yolları öncelikli alan olarak belirlendi.

Öte yandan 50 cc altındaki motorlar için en az M veya B sınıfı, 125 cc üzerindeki motorlar için ise A1 veya şartları karşılayan B sınıfı ehliyet zorunluluğu, havaların ısınmasıyla birlikte artan denetimlerde sürücülerin en çok ceza aldığı konuların başında geliyor.