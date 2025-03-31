Kuruyemişler, hem sağlıklı atıştırmalıklar arasında gösteriliyor hem de diyette olanların en büyük tuzaklarından biri hâline geliyor. “Ne kadar zararlı olabilir ki?” diyerek tüketilen bir avuç kuruyemişin, aslında fark ettirmeden kalori bombardımanına yol açtığını biliyor muydunuz? Üstelik içlerinden sadece biri, diğerlerine kıyasla oldukça masum. Kalorisi düşük, tok tutan ve kilo aldırmayan bu kuruyemiş, belki de uzun süredir suçsuz yere uzak durduğunuz lezzet olabilir.

KALORİ AÇISINDAN EN SUÇLUSU HANGİSİ?

Beslenme uzmanları, özellikle diyet dönemlerinde kuruyemişlerin porsiyon kontrolüyle tüketilmesi gerektiğini sık sık vurguluyor. Çünkü bir avuç kuruyemişin içindeki enerji miktarı, bir ana öğünle yarışacak kadar yüksek olabiliyor. Kalori sıralamasında en üst sıralarda yer alan kuruyemişler şunlar:

Kaju: 100 gramında yaklaşık 550–600 kcal

Fındık: 100 gramında yaklaşık 630 kcal

Ceviz: 100 gramında yaklaşık 650 kcal

Badem: 100 gramında yaklaşık 580 kcal

Pekan cevizi: 100 gramında 700 kcal’ye kadar çıkabiliyor

HEM EKONOMİK HEM DÜŞÜK KALORİLİ

Listeye bakıldığında, diğerlerine göre en düşük kaloriye sahip kuruyemişin leblebi olduğu görülüyor. Evet, doğru duydunuz:

Beyaz leblebi, 100 gramda yaklaşık 360–380 kcal değerle bu kategoride en hafif alternatif.

Üstelik lif açısından zengin, tok tutma özelliği var ve sindirimi de diğerlerine göre daha kolay. Şekerli kavrulmuş versiyonlar yerine sade beyaz leblebi tercih edildiğinde, ara öğünlerde güvenle tüketilebilecek en masum kuruyemiş olarak öne çıkıyor.