Fransa Halk Sağlığı Kurumu ve Pasteur Enstitüsü, Salmonella Enteritidis bakterisi kaynaklı 81 enfeksiyon vakasının saptanması üzerine ürünlerin acilen piyasadan çekilmesi kararını verdi. Yapılan incelemelerde salgının kaynağının Lot-et-Garonne bölgesindeki bir işleme tesisinden dağıtılan kabak çekirdekleri olduğu kesinleşti.

SALGIN HANGİ ÜRÜNLERİ VE ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Geri çağırma kararı, tek başına satılan çiğ kabak çekirdeklerinin yanı sıra "Mélange sportif", "Mélange Babylone" ve "Mélange spécial salade estivale" isimli paketli karışımları da kapsıyor. Grand Frais mağazaları üzerinden dağıtılan şüpheli partilerin Fransa dışında Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de de satışa sunulduğu tespit edilerek söz konusu ülkelerde toplatma süreci başlatıldı.

HASTALARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Kontamine ürünlerin tüketilmesi sonucu 6 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 2 kişi acil servise başvurdu. Yetkililer, enfekte olan 81 hastanın tamamının tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN TARİHLERİ NEDİR?

1 Mart ile 28 Ağustos tarihleri arasında satışı yapılan şüpheli ürünlerin son tüketim tarihlerinin 30 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2027 arasında değiştiği açıklandı. İşleme tesisinde denetim gerçekleştiren uzmanlar, bakterinin bulaşma kaynağını tam olarak belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.