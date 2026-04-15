Yunanistan’da son dönemde Türkiye karşıtlığı zirve yaptı. Deprem nedeniyle yaşanan normalleşme dahi Yunanistan’ın düşmanca tavrını sürdürmesini engellemedi. Ege’de ada işgal edip silahlandıran, uluslararası tüm platformlarda Türkiye karşıtı politika izleyen komşu ülke, iki hafta önce ünlü sanatçı Işın Karaca’yı sınır dışı ederek bardağı taşırırken, Ankara’nın sessiz kalması tepki topladı.

ADA İŞGALCİSİ: Ege Denizi’nde birçok adayı işgal etti. İşgal stratejisi 2004 yılından itibaren hız kazandı. Türkiye’nin egemenliğinde olan 18 ada ve 2 kayalık Yunan işgaline sahne oldu.

Semadirek

PATRİOT SİSTEMİ KURDU: Yunanistan adaları işgal edip silahlandırmaya başladı. Lozan (1923) ve Paris (1947) anlaşmalarına göre “gayriaskeri statüde” kalması gereken adalara silah yığınağı yapıldı. Kerpe Adası’na Amerikan Patriot hava savunma sistemi yerleştirildi. Atina en son Gelibolu’ya 6 mil uzaklıktaki Semadirek Adası’na Patriot yerleştirme kararı aldı.

ASKERİ FONU ENGELLEDİ: Atina, Türkiye’nin askeri alanda yatırım yapmasını sağlayacak AB fonlarına erişimine de karşı çıkıyor. Türkiye’nin SAFE (Avrupa Silahlı Kuvvetleri İşbirliği) programına katılımı ve 150 milyar Euro’luk Avrupa savunma fonundan kredi almasını engelliyor.

F-16 SATIŞINA DİRENDİ: Yunanistan ve Yunan diasporası ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışını uzun süre engelledi.

Kerpe

Şarkıcı Işın Karaca’yı geri gönderdiler

Ünlü sanatçı Işın Karaca, bayram tatilinde ailesiyle Yunanistan’a gitti. Ünlü sanatçı Schengen vizesi olmasına rağmen alınmadı. Karaca, 2024 yılında Gümülcine’de verdiği konserde “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” dediği için kara listeye alındığını, bu nedenle Atina’ya giremediğini açıkladı.

İşkembeye bile sahip çıktılar

Yunanistan yıllardır Türk mutfağına ait olan yemek ve ürünlere de sahip çıkıyor. Baklava, yoğurt, cacık, kahveden sonra işkembe çorbasının da Yunanlılar kendilerine ait olduğu iddiasında bulundu. Türklerin “İşkembe”, Yunanlıların ise “patsa” dediği çorbanın Homeros’un Odysseia destanında geçtiğini iddia ediyorlar.