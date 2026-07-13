Küresel iklim krizinin tetiklediği amansız kuraklık dalgalarıyla boğuşan Kuzey Afrika ülkesi Fas, çölleşmeyi durdurmak adına dünya çapında ses getiren bir teknolojik devrime imza attı. Fas Ulusal Su ve Ormancılık Ajansı (ANEF), Souss-Massa bölgesindeki çöl topraklarında "Waterbox" (Su Kutusu) adı verilen akıllı bir mikro-su deposu teknolojisini devreye aldı.

Sonuçlar ise ezber bozan cinsten: Hiçbir yapay sulama altyapısına veya yağmura ihtiyaç duymadan, sadece geceleri havada oluşan çiğ ve nemi yakalayan bu kutular sayesinde 1200 hektardan fazla çöl arazisi yeniden ağaçlandırıldı. Üstelik kurak iklimde normal şartlarda %20'leri bile bulmayan fidanların hayatta kalma oranı %95’i aşarak kırılması güç bir dünya rekoruna ulaştı.

İşte çölü yeşile boğan o akıllı kutunun çalışma prensibi ve dev projenin detayları:

Kuraklığa karşı akıllı zırh: Havadan su üretiyor

Kurak bölgelerde ağaçlandırma yapmanın en büyük trajedisi, fidan dikmenin kolay ama ilk yaz sıcağından sonra onları hayatta tutmanın neredeyse imkansız olmasıdır. Buharlaşma ve derin kök eksikliği, dikilen fidanların çoğunu birkaç haftada kurutur. Fas'ın devreye aldığı Waterbox ise tam bu noktada sinsi düşman buharlaşmaya karşı bir kalkan görevi görüyor.

Yeni dikilen fidanın etrafına yerleştirilen bu özel kutu, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından yararlanarak havada asılı kalan nemi ve sabah çiğini yüzeyinde yoğuşturuyor.

Toplanan bu su, kutunun haznesinde depolanıyor ve altındaki özel bir fitil mekanizmasıyla fidanın köklerine damla damla, sinsi sinsi ve kesintisiz olarak sızdırılıyor.

Su yukarıdan boca edilmek yerine derinlere yavaşça verildiği için fidan, hayatta kalmak adına köklerini toprağın çok daha derinlerine indirmeyi öğreniyor. Bu durum, ağacın kutu çıkarıldıktan sonra bile gelecekteki kurak aylara tek başına direnebilmesini sağlıyor.

Maliyeti düşürdüler, kapasiteyi artırdılar

Agadir-Inezgane orman geliştirme bölgesi başkanı Mohamed Hilali, bu tekniğin kullanılmasıyla birlikte "dikkat çekici bir verimlilik" elde ettiklerini açıkladı. Projenin başarısı üzerine Fas, yurt dışından ithal edilen Waterbox cihazlarının tamamen yerli ve iklim koşullarına uyarlanmış bir versiyonunu üretmeye karar verdi.

Bu yerlileştirme hamlesi projenin kaderini değiştiren ekonomik bir sıçrama yarattı:

Maliyet %70 düştü: İthal edildiğinde birim maliyeti 150 dirhem olan cihaz, Fas'ta üretilince 45 dirheme (yaklaşık 4,5 dolar) kadar indirildi. Bu sayede proje lüks bir vitrin olmaktan çıkıp milyonlarca hektara yayılacak kitlesel bir güce ulaştı.

+5 Litrelik hayati fark: Yerli modelin su deposu kapasitesi, orijinalindeki 15 litreden 20 litreye çıkarıldı. Ofis ortamında küçük görünen bu 5 litrelik ekstra hacim, kavurucu çöl arazisinde bir fidan için ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyi temsil ediyor.

50 bin hektarlık Argan Ormanını kurtarmak istiyorlar

Bu yeşil taarruz, Fas’ın yerel ekonomisi, kozmetik sanayisi ve biyolojik çeşitliliği için hayati öneme sahip olan Argan ağaçlarını kurtarmayı hedefliyor. Argan ağaçları, kök yapısıyla çöl toprağını stabilize ederek erozyonu ve çölün ilerlemesini durduran en stratejik doğal bariyer konumunda.

Waterbox projesi, Fas hükümetinin ormanları modernize etmeyi ve ekosistemleri iklim değişikliğine uyarlamayı amaçlayan devasa "Forêts du Maroc 2020-2030" (Fas Ormanları 2020-2030) stratejisinin en güçlü ayağını oluşturuyor. Fransız Kalkınma Ajansı’nın da desteklediği bu vizyon kapsamında, Souss-Massa bölgesine 2 milyar dirhemlik dev bir bütçe ayrıldı. Hedef; 2030 yılına kadar 50 bin hektarlık argan bahçesini tamamen yenilemek ve çölleşmeyi haritadan silmek.

Gerçek sınavı zaman gösterecek

Uluslararası çevre örgütleri ve GreenTimes gibi prestijli platformlar tarafından yakından takip edilen projede şimdilik her şey yolunda görünüyor. Uzmanlar, %95'lik başarı oranının çöller için bir mucize olduğunu kabul etse de, gerçek sınavın fidanlar büyüdüğünde ve insan müdahalesi tamamen kesildiğinde verileceğini hatırlatıyor. Ancak Fas'ın ortaya koyduğu bu vizyon, her yıl milyonlarca hektar yeşil alanını çöllere kurban veren dünyaya çok net bir mesaj veriyor: Çölü fethetmek, havadaki bir damla çiği bile doğru yönetebilen basit ve akılcı inovasyonlarla başlar.